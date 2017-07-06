Bana komplo kurdular diyen sapığa 20 yıl hapis!

Adana’da 4 yaşındaki kız çocuğunu dondurma ile kandırıp cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kişi 20 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Yüreğir ilçesinde oturan D.S.B. 1 Nisan'da teyzesinin evine misafirliğe gitti. Teyzesinin kayınbabası 53 yaşındaki H.A., iddiaya göre, küçük kız ile torunu E.A.'ya dondurma aldı. Daha sonra D.S.B.'yi evine götürüp iddiaya göre cinsel istismarda bulundu. Annesinin bağırarak kendisini çağırması üzerine H.A., küçük kızı bıraktı. Küçük kız da yaşadığı korkunç olayı annesine anlattı. Kızının anlattıkları karşısında şok olan anne polise giderek H.A.'yı şikayet etti. Yapılan soruşturma sonunda H.A. tutuklandı. Cumhuriyet Savcısı yaptığı soruşturma sonunda H.A. hakkında dava açtı. H.A.'ya yargılandığı Adana 6.Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 2'nci durumda karar verildi. Karar duruşmasına tutuklu sanık 53 yaşındaki H.A. ile avukatı katıldı. Duruşmada, Küçük kız D.S.B.'nin pedogog eşliğinde özel odadan sesli ve görüntülü olayla ilgili bilgisi alındı.

‘KOMPLOYA UĞRADIM'

Sanık H.A., son savunmasında, suçlamayı kabul etmedi. Dondurmacının kendisini tanıması ve haftalık ücretini ödemesi nedeniyle çocuklara dondurma verdiğini ifade eden H.A., “Dondurmacının çocuklara dondurma verdiğinden benim haberim yoktu. Ellerinde dondurma görünce kızıp içeri aldım. Bu olayın iftira olduğunu düşünüyorum. Gelinime içkili düğün istemişlerdi, ben de kabul etmemiştim. Bundan kaynaklı olarak hakkımda komplo kurduklarını sanıyorum” diyerek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, H.A.'yı ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 14 yıl, ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma'dan ise 6 yıl olmak üzere toplam 20 yıl hapis cezasına mahkum etti.