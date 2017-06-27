Bandırma feribot iskelesinde tatil dönüş kuyruğu

Ramazan Bayramı tatilinin son gününde Bandırma Limanı'nda İstanbul'a dönüş yoğunluğu yaşanıyor. Dün geceden itibaren başlayan yoğunluk bugün de devam etti.

İstanbul’da yaşayan ve Ramazan Bayramı tatilini Balıkesir’in ilçeleri ve Ege sahilinde geçiren tatilciler, dönüşe başladı. Dün akşamdan itibaren Bandırma’ya gelen tatilciler İDO’ya bağlı feribot ve deniz otobüsleri ile geri dönüyorlar Bandırma İDO iskelesinde gece ve gündüz uzun araç ve yolcu kuyrukları oluştu.

İDO, yaşanacak yoğunluk nedeniyle 4 olan feribot sayısını 7’ye çıkartıp 6 olan deniz otobüsü seferini ise 9’a yükseltti. Dün gece saat 23.55´de feribot seferinden sonra sabah saat 10.00´da başlayan seferler, çarşamba günü gece saat 03.00´e kadar sürecek. DHA