Bandrollü kitaplar rafta sahteleri zulada

İstanbul Polisi, bir kitapçıya operasyon düzenledi. Tezgahında, yasal bandrollü kitap satan iş yeri sahibinin zelasından 5 bin korsan kitap çıktı.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü, Kadıköy’de bir kitapçıda, korsan ürün satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese baskın yapan ekipler içeride arama yaptı. Raflarda satılan kitapların bandrollü yasal ürünler olduğu anlaşıldı. Ancak uzman ekiplerin araması gerçeği ortaya çıkardı. Rafların arkasında zula olduğu belirlendi. Zulalar açıldıkça sahte kitaplar çıktı. Romandan, ders kitabına, eğitim setlerinden, dil kitaplarında çok sayıda kitap ele geçirildi. Polis ekiplerince korsan olduğu belirlenen 5 bin 675 kitaba el koyuldu. Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, korsan kitapla ilgili 5 kişi hakkında işlem yaptı. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.