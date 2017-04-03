Bank Asya’nın kurtarılması için Bursa’ya TIR’larla para gönderilmiş....

Bursa’da 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Bursa eski Valisi Şahabettin Harput’un da aralarında bulunduğu 37’si tutuklu toplam 60 sanıkla ilgili iddianamede, terör örgütüyle bağlantılı olan Bank Asya'nın kurtarılmasıyla ilgili ilginç ayrıntılar yer aldı. ‘Orhan’ olarak adlandırılan gizli tanık, ifadesinde, sıkıntıya düşen bankanın Yıldırım şubesine Kocaeli’den cemaate yakın iki polis memuru tarafından 2 TIR'la para teslim edildiğini söyledi.

Bursa Cumhuriyet Savcılığı’nca aralarında Bursa eski Valisi Şahabettin Harput’un da bulunduğu 37’si tutuklu 60 sanık hakkındaki iddianame geçtiğimiz günlerde Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Sanıklar hakkında, ‘silahlı terör örgütü yöneticisi olma’ ve ‘terörizmin finansmanın önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet’ suçlarından, 15-20 yıl arasında hapis cezaları istendi. İddianamede, Bank Asya'nın kurtarılması için terör örgütü üyelerinin yaptıkları çalışmalara da yer verildi.

İddianamede, ‘Orhan’ olarak adlandırılan gizli tanık yapılan bu çalışmaları anlattı. Bank Asya’ya destek çağrısından sonra banka çalışanlarına talimatlar verildiği, toplantılarla destek istendiği belirtilen iddianamede, ‘Orhan’ adlı gizli tanığın şu ifadeleri yer aldı:

“Toplantılarda Bank Asya çalışanlarına ‘Dik duracağız, eğilmeyeceğiz, bizim kaçak göçek işimiz yok, bankamıza sahip çıkacağız, gerekirse evimizi, arabamızı, her şeyimizi satacağız hatta ceketimizi satıp parasını bankaya yatıracağız’ şeklinde sözler sarf ettiler. Öğretmenlerle, kamu çalışanlarıyla bölge bölge toplantılar yaptılar. ‘Başka bankalardan kredi çekip Bank Asya şubesine yatıracaksınız. Diğer bankalardan Bank Asya şubelerine virman yapacaksınız’ şeklinde talimatlar verildi.”

İKİ GÜNDE 127 MİLYON

Gizli tanık, ifadesinde, Bank Asya şubelerinin 45 ile 90 milyon arasında limitli mevduat hacminin olması gerektiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

“45 milyon lirayı düştüğü zaman şube sıkıntıya düşerek kapatılma tehlikesi gösterir. Örneğin Yıldırım Bank Asya şubesi de Bank Asya kapatılacağı zaman böyle bir sıkıntıya düşmüştü. Cemaatin il mütevelli heyet üyelerinden olan H.N. A. Bursa Yıldırım'da faaliyet gösteren akaryakıt istasyonu ile tekstil firmalarını bir yakına 20 milyon TL'ye satılmış gibi gösterildi. Bu para Bank Asya Yıldırım şubesine yatırıldı. Yine H.N.A. bir şirketin Bursa Mudanya Hasköy'de bulunan deposunu 9 milyon liraya satın almış gibi işlem yapıldı. Bu para da Bank Asya Yıldırım şubesi muhasebesine işlendi. Ayrıca aynı şirketten ilaveten 11 milyon lira Yıldırım şubesine getirdi. Yine aynı gün bir başka firma 9 milyon lira parayı getirdi ve bu şekilde yaklaşık bir günde 49 milyon lira Yıldırım şubesi muhasebesine intikal ettirildi. İki gün içerisinde 43 milyon lira olan Yıldırım Bank Asya şubesi hacmi birden cemaat mensubu kişiler tarafından 127 milyon liraya çıkarıldı. Esasen bu para bu kişilere ait paralar değildir. Banka sıkıntıya düştüğü zaman Kocaeli Gebze ilçesinden isimlerini bilmediğim cemaate yakın iki polis memuru tarafından Bursa Yıldırım ilçesine 2 konteyner hacminde TIR para teslim edildi. Gelen paranın miktarını hatırlayamıyorum. O gece içerisinde iki konteynır dolusu para il imamının denetiminde yerini bilemediğim bir depoda il mütevelli heyet üyelerine, ilçe abilerine, cemaatin Nilüfer, Yıldırım, Kestel, Gürsu, Osmangazi para kasalarına ve bunları yöneten ekibe pay edilerek teslim edildi. Bu kişilerde kayıt dışı cemaat tarafından kendilerine teslim edilen paraları çeşitli hile ve usulsüzlüklerle banka şubelerini aracı kullanarak yasal hale getirdiler. Bu paradan sadece Bank Asya Yıldırım Şubesi payına isabet eden para miktarı 80 milyon liradır. Kestel Şubesine giden para da 60 milyon liradır.”

Gizli tanık ifadesinde, adlarını verdiği kişilerin ayrıntılı banka hesapları, tapu işlemleri gibi konusu para olan işlemler ayrıntılı incelendiğinde gerçekte beyan etmiş oldukları kadar gelirlerinin olmadığı ve kara para akladıkları ortaya çıkacağını da iddia ederek, “En büyük usulsüzlük de bu şekilde yapılan usulsüzlük olduğunu zannediyorum. Siz de takdir edersiniz ki Yıldırım Şubesine 80 milyon TL Kestel şubesine 60 milyon TL, Bursa şubesine de 120 milyon TL olmak üzere toplam 260 Milyon TL para iki gün içerisinde hemen toplanabilecek bir para değildir” dedi.

İddianamesi kabul edilen dava, önümüzdeki günlerde Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanacak.

DHA