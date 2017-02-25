Barajlar yaza hazır; sadece yüzde 12’lik boşluk kaldı

İstanbul'da kurak geçen sonbaharın ardından barajların doluluk oranlarında büyük düşüşler yaşanmıştı. Kurak geçen yaz ve sonbahar aylarının ardından İstanbul'daki baraj doluluk oranları yüzde 36.37'ye kadar inmişti. Ancak İstanbul'da etkili olan kar yağışı ardından gelen yağmurlarla baraj doluluk oranlarında büyük artış yaşanmasına neden oldu.
İstanbul barajlarından Darlık ve Istrancalar barajları tamamen doldu. Bu barajlarda doluluk oranı yüzde 100 olarak kayıtlara geçti. Terkos'da yüzde 93.59, Alibeyköy barajında yüzde 92.62, Ömerli'de 91.25 doluluk oranları ölçüldü. İstanbul barajlarında şu anda sadece yüzde 12.72'si boş durumda.
Barajlardaki 2 aylık doluluk oranı şöyle:
Baraj adı…………..2016 Kasım……………………24 şubat 2017
Ömerli ……………..% 40.57……………………………% 91.25
Darlık………………..%44.88………………….. ………..%100.00
Terkos……………….%43.66…………………… ……….%93.59
Alibeyköy…………….%35.65…………………………. %92.62
Büyükçekmece…….. %30.61………………………… %80.54
Sazlıdere………………%32.41………………………….%65.04
Istrancalar…………… %48.35………………………….%100
Kazandere………………%59.28………………………..%91.30
Pabuçdere……………….%20.91…………………… ….%91.62
DHA