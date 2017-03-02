Ünlü modacı Barbaros Şansal’a tahliye kararı

Paylaştığı bir videoda söylediği sözler nedeniyle önce gözaltına alınan ve daha sonra İstanbul’da çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine konulan ve iki aydır ceza evinde bulunan ünlü modacı Barbaros Şansal hakkında tahliye kararı verildi. Mahkeme, Şansal hakkında yurtdışına çıkış yasağı da koydu.

Paylaştığı bir videoda söylediği sözler nedeniyle önce gözaltına alınan ve daha sonra İstanbul’da çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine konulan ve iki aydır ceza evinde bulunan ünlü modacı Barbaros Şansal hakkında tahliye kararı verildi. Mahkeme, Şansal hakkında yurtdışına çıkış yasağı da koydu.

Ünlü modacı Barbaros Şansal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) sınırdışı edildikten sonra gözaltına alındı ve nöbetçi hakimlikçe 3 Ocak’ta tutuklandı. Şansal hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ancak tahliye taleplerine rağmen Şansal’ın tutukluluğunun devam etmesi üzerine avukatı Efkan Bolaç, müvekkilinin tahliye edilmesi için itirazda bulundu. İtirazı İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirdi. Mahkeme bugün verdiği kararda, itirazı kabul ederek Şansal’ın tahliyesine hükmetti. Mahkeme, Şansal hakkında yurtdışına da çıkış yasağı konulmasına karar verdi.

Kararı, Şansal’ın avukatı Efkan Bolaç sosyal medya hesabında açıkladı. Bolaç yapmış olduğu açıklamasında, “Barbaros Şansal hakkında yapmış olduğumuz itiraz üzerine İstanbul 5. Ağır ceza mahkemesi tahliye kararı verdi” ifadelerini kullandı.

İşte o tweet;

31 Aralık'ta paylaştığı bir videoda söylediği sözler nedeniyle KKTC'den sınır dışı edilen modacı Şansal İstanbul'da çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Barbaros Şansal, iki aydır cezaevinde bulunuyordu.

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