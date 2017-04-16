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Barzani’nin haber sitesi 9 ile ‘Kürdistan’ diyor

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani’ye yakınlığıyla bilinen yayın grubu Rudaw’ın internet sitesinde büyük bir skandala imza atılıyor.

03:3016 Nisan 2017
Gündem
Barzani’nin haber sitesi 9 ile ‘Kürdistan’ diyor
Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani’ye yakınlığıyla bilinen yayın grubu Rudaw’ın internet sitesinde büyük bir skandala imza atılıyor.

AYTUNÇ ERKİN

Sitenin Türkçe haberler yayınlayan kısmında ‘Kürdistan haberleri' başlığı altında bir bölüm yer alıyor. Bu bölümde Hakkari, Bitlis, Van, Diyarbakır, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'e ilişkin haberler yer alıyor. Sitede “Van'daki patlamada iki güvenlik görevlisi hayatını kaybetti” başlığıyla yer alan haberde bu hain saldırıyla ilgili PKK terör örgütüne dair tek kelime yer almıyor.  Rudaw'ın televizyon kanalındaki hava durumu bültenlerinde de Türkiye'nin doğu ve güneydoğu bölgelerinin büyük kısmının ‘Kürdistan' olarak gösterildiği ortaya çıkmıştı.

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