Barzani’nin ziyaretinin perde arkası

Kuzey Irak Kürt Bölgesel yönetimi Başkanı Mesud Barzani'nin Türkiye ziyaretine petrol pazarlıkları damgasını vurdu.

İran ile Bağdat hükümeti geçen hafta sessiz sedasız kritik bir anlaşma imzaladı. Tahran ile Bağdat arasındaki anlaşma, Kerkük petrollerinin İran üzerinden dünya piyasalarına sunulması için bir boru hattı kurulmasını öngörüyor.

KÜRTLERİN ANLAŞMADAN HABERİ YOKTU

Kerkük, resmen Bağdat yönetimine bağlı. Ancak IŞİD’le Musul’u almasının ardından, uzun süredir Kerkük’teki zengin petrol sahalarını kontrolündeki topraklara sokmak isteyen Iraklı Kürtler de, karışıklıktan istifade ederek, Kerkük’ü “fiilen” Kuzey Irak Kürt bölgesine bağlamışlardı.

Dolayısıyla Kerkük’teki petrol sahalarının kontrolü de, resmen olmasa bile bile fiilen Iraklı Kürtlere geçmişti.

Bağdat yönetimi ile Iraklı Kürtler arasında yürütülen ve yılan hikayesine dönen “petrol gelirlerinin paylaşılması” müzakerelerinde somut sonuç çıkmayınca, Bağdat yönetimi geçen hafta radikal bir adım attı.

İran ve Irak petrol bakanları, Kerkük petrollerinin kurulacak yeni bir boru hattıyla İran’a, Abadan bölgesindeki rafinerilere akıtılması, buradan da dünyaya sunulması üzerinde bir mutabakat muhtırası imzaladılar.

Irak Kürt bölgesinde yayın yapan ve Barzani’ye yakınlığıyla tanınan Rudaw televizyonu, Kürt yönetiminin Tahran ve Bağdat arasında imzalanan Kerkük petrol boru hattı anlaşmasından “haberi olmadığını” duyurdu. Rudaw haberinde, “Bağdat hükümeti İran’la anlaşmayı Irak Kürdistan yönetimine danışmadan imzaladı” vurgusu yaptı.

BARZANİ SOLUĞU ANKARA’DA ALDI

İran ile Bağdat hükümeti arasındaki anlaşmadan sadece birkaç gün sonra ise, Barzani’nin Türkiye’yi ziyaret edeceği açıklandı.

Kerkük petrollerinin akıbeti, Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor; Kerkük-Yumurtalık boru hattının “by-pass” edilmesi anlamına geliyor.

Türkiye ile Barzani liderliğindeki Kuzey Irak Kürt yönetimi, 2014 yılında enerji işbirliği anlaşması imzalamışlardı.

“Çerçeve” niteliğindeki bu anlaşmaya dayanarak, daha sonra Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile Ankara arasında, Kuzey Irak petrol ve doğalgazının Türkiye’ye aktarılması için boru hatları kurulması konusunda da anlaşmalar imzalanmış, boru hatları konusunda ihaleye çıkılmış ve bazı bölümlerde inşa çalışmaları da başlamıştı.

İran ile Bağdat hükümeti arasındaki Kerkük petrolleri anlaşmasının hayata geçirilmesi halinde, Türkiye ile Kuzey Irak Kürt yönetimi arasında devam eden enerji işbirliği de büyük yara alacak.