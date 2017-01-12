Başbakan, babası Topal Dursun’u böyle anlattı!

Binali Yıldırım, Meclis konuşmasında sözünü ettiği babası Dursun Yıldırım’ın küçükken bacadan düştüğü için bacağında aksaklık kaldığını söyledi: “Babama bu yüzden Topal Dursun demişler.”

Binali Yıldırım, Meclis konuşmasında sözünü ettiği babası Dursun Yıldırım’ın küçükken bacadan düştüğü için bacağında aksaklık kaldığını söyledi: “Babama bu yüzden Topal Dursun demişler.”

Meclis Genel Kurulu'ndaki anayasa paketi konuşmasında babasından bahseden Başbakan Binali Yıldırım, değişikliğe karşı çıkan CHP'lilere “Erzincan'ın Refahiye Kayı köyünden Topal Dursun'un oğlu, kalkıyor geliyor bu ülkenin başbakanı olabiliyorsa, CHP'den de bir cumhurbaşkanı olur” diye seslenmişti.

“NEREDEN BULDUN?”

Yıldırım'ın babasının şimdiye kadar yayınlanmış bir görüntüsü bulunmuyordu. SÖZCÜ, 2000 yılında vefat eden Dursun Yıldırım'ın fotoğraflarına ulaştı. Başbakan önceki gece, Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle TBMM'de görev yapan gazetecilerle bir araya geldi. Sohbet sırasında babasının fotoğrafını cep telefonundan gösteren muhabirimiz Veli Toprak'a “Nereden buldun?” diye soran Yıldırım, bir süre fotoğrafı inceledi.

“NEDEN ‘TOPAL' DİYORLAR”

Başbakan, “Anadolu'da insanlar lakabıyla anılır, babanıza neden topal Dursun diyorlardı?” sorusu üzerine de “Küçük yaşta bacadan düşen babam, bacağından darbe almış, bir bacağı aksıyordu. Onun için ‘Topal Dursun' demişler. Rahmetli babam, ameliyat önerilerine sıcak bakmadı ve 2000 yılında vefat etti. Nur içinde yatsın” dedi. Yıldırım, annesini de, kendisi küçük yaştayken kaybettiğini söyledi.