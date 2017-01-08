Başbakan Binali Yıldırım, Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani ile ortak bir basın açıklaması yaptı. Yıldırım, "PKK eşittir PYD eşittir YPG. Artık o kadar çok örgüt adları çıkarıyorlar ki, her olaydan sonra bir örgüt adı duyuyoruz. Ama bunları yediğimizi zannetmesinler" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani ile ortak bir basın açıklaması yaptı. Yıldırım, "PKK eşittir PYD eşittir YPG. Artık o kadar çok örgüt adları çıkarıyorlar ki, her olaydan sonra bir örgüt adı duyuyoruz. Ama bunları yediğimizi zannetmesinler" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Erbil’deki temasları kapsamında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ile de görüştü. Görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi.

Başbakan Yıldırım, “Teröre karşı beraber olmalıyız. 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunan FETÖ örgütüne karşı çok anlamlı bir duruş sergilediniz. Hem Bağdat'ta hem Erbil'de çok güzel faydalı görüşmeler gerçekleştirdik. Bunlardan birisi terörle ortak mücadele, ikincisi de ekonomik konularda ve bölgenin huzura kavuşması konusunda daha fazla çalışmak. Özellikle terör bağlamında şunları söylemekte fayda var, hem DEAŞ hem PKK hem de FETÖ terör örgütü sadece Türkiye'nin meselesi değil aynı zamanda bu bölgenin de Irak'ın da Suriye'nin de meselesidir. DEAŞ'a karşı bir operasyon yürütüyoruz. Hedefimiz bu sapık örgütü ortadan kaldırmak. Bu konuda uluslararası camia daha çok destek vermelidir. PKK'nın ülkemize gerçekleştirdiği saldırılar kabul edilemez. Örgütün Şengal'da yapılanması asla kabul edilemez. Bu bir güvenlik meselesidir. Sadece Türkiye değil sizin de güvenlik meselenizdir. Irak'ın da merkezi hükumetin de bir güvenlik meselesidir. O bakımdan burada müşterek bir çalışmaya ihtiyaç var. Bunu Avrupalı ve Amerikalı dostlarımıza da anlatıyoruz.

Diğer yandan PYD'nin Suriye bölgesinden oldu bittiler yapmasına asla müsaade gösteremeyiz. Orada yaşayan peşmergeleri, Arapları yerinden yurdundan ettiler. Adeta bir işgal içindeler. Adını ne kadar değiştirirse değiştirsin bunların ne yaptıklarını biliyoruz. Bunlar PKK'dan türemiş isim değiştirerek işin esasını deştiremezsiniz. Artık o kadar çok örgüt adları çıkarıyorlar ki, her olaydan sonra bir örgüt adı duyuyoruz. Ama bunları yediğimizi zannetmesinler.” dedi.

Barzani de, ” Teröristlere karşı mücadelede desteğe ihtiyacımız var. Her alanda işbirliğini geliştirmek istiyoruz” diye konuştu. DHA