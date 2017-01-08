Yıldırım: PKK eşittir PYD eşittir YPG

Başbakan Binali Yıldırım, Erbil'de Mesut Barzani ile ortak bir basın açıklaması yaptı.

Yıldırım’ın açıklamasından satır başları…

Hem DEAŞ hem PKK terör örgütü hem FETÖ terör örgütü sadece Türkiye’nin değil bölgenin sorunudur. Bir yandan Musul’un DEAŞ’tan temizlenmesi için sizin de içinde bulunduğu koolisyon güçleri ve bizim de verdiğimiz destekle yürüyor. Diğer yandan biz de Fırat Kalkanı ile bir operasyon sürdürüyoruz. Ortak hedefimiz bölgenin ve bütün dünyanın baş belası olan sapık örgütü kontrol altına almak. Bu konuda uluslararası camiaya daha çok destek vermelidir. Yerlerinden sürülen insanlara gözkulak oluyorsunuz. Biz de 300 bin Iraklıya evimizi açtık.

PKK’nın ülkemizde yaptığı saldırılar kabul edilemez. Gereken yapılacaktır. PYD’nin Suriye’de yapmaya çalıştığı oldu bittiye izin vermeyeceğiz.

PKK eşittir PYD eşittir YPG. Her olaydan sonra kısaltılmış yeni bir örgüt adı duyuyoruz. Bunları yediğimizi sanmasınlar.