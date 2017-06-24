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Başbakan: FETÖ’nün ayakta alkışladığı yürüyüşü yapmak gaflettir

Başbakan Binali Yıldırım, aile iftarında Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüyüşü için "15 Temmuz eli kanlı katil FETÖ’nün ayakta alkışladığı bir yürüyüşü yapmak adalet değil olsa olsa gaflettir” diye konuştu.

23:4824 Haziran 2017
Gündem
Başbakan: FETÖ’nün ayakta alkışladığı yürüyüşü yapmak gaflettir
Başbakan Binali Yıldırım, aile iftarında Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüyüşü için "15 Temmuz eli kanlı katil FETÖ’nün ayakta alkışladığı bir yürüyüşü yapmak adalet değil olsa olsa gaflettir” diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki Kayı köyünde ailesi tarafından verilen 8. Geleneksel Aile İftarı’nda yakınları ve köylüleriyle birlikte iftar yaptı.

Köy meydanında düzenlenen iftar programında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, “Birileri terörle, ayak oyunlarıyla kaos çığırtkanlıklarıyla vakit geçirsin. Meşgul olsun. Biz milletimizin gücüyle emin adımlarla geleceğe yürüyoruz. Biz yollara millet için çıkıyoruz.

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Foto: İHA

Yollarda yürüyoruz ama milletin hizmeti görmesi için yollarda yürüyoruz. Biziz adımlarımız hak yolda hak bir dava içindir. O davada millete hizmet davasıdır. O dava şehitlerin hatıralarına sahip çıkma davasıdır. 15 Temmuz eli kanlı katil FETÖ'nün ayakta alkışladığı bir yürüyüşü yapmak adalet değil olsa olsa gaflettir.” dedi. İHA

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