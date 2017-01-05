Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak: Çok büyük bir kıyım hedeflemişler

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak İzmir'de meydana gelen terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Veysi Kaynak’ın açıklamaları şu şekilde:

Polisimiz bu hususta tedbirli. Adliyeye girmek için zorlayan aracı engellediler. Bu engellemedeki en büyük pay sahibi polisimiz şehit oldu. Ele geçirilen mühimmatlara ve yapılan hazırlığa bakıldığında, çok büyük bir kıyım hedefleniyor. Allah’a hamdolsun amaçlarına ulaşamadılar. İzmir bulunduğu konumda çok güvenli ve huzurlu bir şehir. Asla terörle mücadeleden bizi saptırmayacaktır. Birer birer sonlarının geleceğini göreceğiz. Önce İzmir’e sonra tüm ülkemize taziyelerimi iletiyorum ve ailelerine sabır diliyorum. Türkiye bulunduğu bölgede etkin olacaktır.

Neticesi daha büyük bir hadiseyi önleyen şehit polisimize teşekkür etmek ne kadar doğru bilmiyorum ama minnetlerimizi ve şükranlarımızı sunuyorum.

SALDIRI PKK MI GERÇEKLEŞTİRDİ?

İki terörist, iki saldırgan ikisi de ölü olarak ele geçirilmiştir. PKK’yı, DEAŞ’ı hangisini gösterirse bunlar ortak bir eylem içindeler.