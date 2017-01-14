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Başbakan Yıldırım: Anayasanın ilk dört maddesi değiştirilmeyecek!

Başbakan Yıldırım, Anayasa'nın ilk 4 maddesinin teminatı AKP olduğunu, 4 maddenin değiştirilmesini teklif edenle işlerinin olmayacağını söyledi.
20:2814 Ocak 2017
Gündem
Başbakan Yıldırım: Anayasanın ilk dört maddesi değiştirilmeyecek!
Başbakan Yıldırım, Anayasa'nın ilk 4 maddesinin teminatı AKP olduğunu, 4 maddenin değiştirilmesini teklif edenle işlerinin olmayacağını söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) süren anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri sırasında söz alan AKP Bursa Milletvekili İsmail Aydın’ın “İleride ilk dört madde de değiştirilebilir” ifadesiyle ilgili olarak yaptığı açıklama yaptı. Anayasanın ilk dört maddesinin değiştirilmeyeceğini belirten Yıldırım, “Ucuz polemiklerden uzak durun. İlk dört maddenin değiştirilmesini teklif etmedik, değiştirilmesini teklif edenlerle de işimiz olmaz” dedi.

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İŞTE AYDIN'IN O SÖZLERİ

AKP'li Aydın'ın kriz yaratan sözleri tutanaklara şöyle yansıdı:

”Anayasalar kutsal metinler değillerdir, toplumun ihtiyaçlarına göre kendilerini yenileyebilmelidirler. Aksi hâlde, toplumun gerisinde kalarak toplumun ihtiyaçlarına cevap veremez duruma gelirler. Tali kurucu Meclis, asli kurucu Meclis ayrımını da kabul etmek mümkün değildir. Ben de 1982 Anayasası’nın ilk 4 maddesinin Anayasa’mızda olmasının taraftarıyım ancak bir hukukçu olarak Anayasa’nın değiştirilemez maddesini kabul etmek mümkün değildir. Gerekli nisapla Anayasa’nın tüm maddeleri değiştirilebilir, hatta Meclis yeni bir anayasa yapabilir; aksini düşünmek aziz milletimizin vekaletini küçümsemek anlamına gelir.”

Son güncelleme: 20:3314.01.2017
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