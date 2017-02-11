‘Memleketimin hastasıyım’ kampanyasını başlattı

Başbakan Binali Yıldırım Antalya'da, partisinin belediye başkanları istişare ve değerlendirme toplantısında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'memleketin hastasıyım' kampanyasınının startını verdi.

Başbakan Binali Yıldırım Antalya’da düzenlenen belediye başkanları istişare toplantısında konuştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bugün ‘memleketin hastasıyım’ kampanyasını başlattığını belirten Yıldırım, “Bugün Kültür ve Turizm Bakanlığımız, bir kampanya, seferberlik başlattı. Bu seferberliğin adı, ‘memleketin hastasıyım’ Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza. Memleket hasreti olan bütün vatandaşlarımızın bu yaz tatillerini memleketlerinde geçirsinler. Yurt dışındaki vatandaşlarımız gelsin, düğünlerini burada yapsınlar. Sıla hasretlerini gidersinler. Gurbet ile memleket kucaklaşsın bir olsun” dedi.

“ANAMUHALEFET PARTİSİNDEN ELİMİZ BOŞ DÖNDÜK BİZ ISRARCI OLDUK”

Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü: “Anamuhalefet partisinde elimiz boş döndük biz ısrarcı olduk. Dedik ki siz cumhurbaşkanlığı sistemine karşıysanız ki öylesiniz. Bunu da anlayış ile karşılıyoruz. O halde buyurun teklifinizi getirin biz de getirelim mecliste oylayalım. Ondan sonra vatandaşın huzuruna getirelim hangisini seçerse eyvallah diyelim. Buna da maalesef cevap almadık. Başka ne yapacaktık? Anayasa değişikliği oldu bittiye getirildi deniyor. İnsaf. CHP toplumu ayrıştırmaya ve kutuplaştırmak için her yolu denedi. Hala da aynısını yapıyor. Anayasa değişikliği halk oylamasında kabul edilirse, Türkiye bölünür. Hadi oradan Türkiye’yi bölmeye kimsenin gücü yetmez.

SANKİ CHP, İKTİDARA DEĞİL, MİLLETE, TÜRKİYE’YE CUMHURİYET’E MUHALEFET EDİYOR

Anamuhalefet Partisi Genel Başkanı, adeta FETO’cularla, PKK’lılarla, HDP’lilerle aynı ağızdan konuşuyor. Yakışmaz. Anamuhalefet Partisi iktidar alternatifidir. Terör örgütlerinin gittiği yoldan gitmesi Anamuhalefet Partisine zarar veriyor. Partisine zarar veriyor. Oy verenleri de rahatsız ediyor. Ey Kemal bey bırak bu terör örgütlerinin söylediklerine kulak vermeyi milletin sesine kulak ver. Millet birlik, kardeşlik diyor. Sanki CHP, iktidara değil, millete, Türkiye’ye Cumhuriyet’e muhalefet ediyor arkadaşlar.”