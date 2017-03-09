Başbakan Yıldırım Cumartesi günü tekrar İzmir’de

İki günlük İzmir ziyaretlerinde yatırımları ardı ardına müjdeleyen Başbakan Binali Yıldırım, 11 Mart Cumartesi günü yeniden kentte gelerek temaslarda bulunacak. AKP İzmir İl Başkanı Bülent Delican da, Başbakan Yıldırım'ın ziyaretleri kapsamında yeni il binasının da açılışını da yapacağını vurgulayarak, tüm İzmirlileri açılışa davet etti.

Başbakan Binali Yıldırım, iki gün boyunca İzmir’de temaslarda bulunarak çeşitli ilçelerde halkla buluşup, üst üste müjdeler verdi. AKP İzmir İl Başkanı Bülent Delican da, Yıldırım’ın ziyaretlerine değerlendirerek, yağmura rağmen programlara katılım gösteren vatandaşlara teşekkür etti. Delican, “Uzun zamandır alanda olan gençlerimiz ve kadınlarımızın oluşturduğu coşku, halkımızın ilgisi büyüktü. Sayın Başbakanımız, halk oylamasına gittiğimiz bir süreçte; hizmet önceliğini, İzmir’in kalkınması için yatırım önceliğini yaptığı açılışlarla gösterdi. Neyi hayal ederseniz onu olursunuz. Ülkemiz ve İzmir, yıllar önce filmlerde gördükleri ya da dünyadaki örnekleri üzerinden hayalini kurduğu proje ve yatırımlara hızla kavuşuyor. Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, birilerinin yıllarca olmaz, hayır, dediği pek çok yatırımda somut adımlar atmayı sürdürüyor. İzmir- İstanbul Otoyolunun Kemalpaşa bağlantısını hizmete açtı. Kınık’la doğal gazı buluşturan ilk adımı attı. Kadınlarımız roman hemşehrilerimizle buluştu. Tüm bunları yaparken, çok önemli mesajlar ve müjdeler verdi. Yollar gerçekten bir ülkenin medeniyet sınırının bir ölçüsü. ‘Yol işte, bir tünel işte, ne var bunda?’ diyenler, hatta kulp takanlar bugün konforunu yaşıyorlar. Gerçekten önemli adımlar ve her biri İzmir’i yukarıya taşıyacak işler. 79 yılda 6 bin kilometre, bugün 25 bin 300 kilometrelik yatırım” dedi.

YILDIRIM CUMARTESİ TEKRAR İZMİR’DE

Başbakan Yıldırım’ın 11 Mart 2017 Cumartesi günü tekrar İzmir’de olacağının da bilgisini paylaşan Delican, yeni AKP İzmir İl Binasının açılışının yapılacağını söyledi. Yaklaşık 4 bin metrekare alan üzerinde bulunan yeni binanın saat 18.00’de açılışının yapılacağını bildiren Delican, “Teşkilatımızın tüm birimlerine ofis ve çalışma alanları verildi. İzmirli hemşehrilerimizin ve üyelerimizin karşılama ve sorunlarını çözme alanları, gerek alt yapısı gerekse donanımlı personel tarafından hassasiyetle ele alındı. Günlük 300 kişilik yemek çıkarabildiğimiz bir mutfağı var. Çok amaçlı kullanılabilecek 3 ayrı konferans salonu ve binlerce kişiye seslenebileceğiniz bir balkon sahnesi bulunuyor. En ileri bilişim teknolojisi kullanılarak 30 ilçemizle aynı anda ses ve görüntü ile iletişim kurulabiliyoruz. Tüm bunları yaparken teşkilatımızın eğitimi, üretimi ve hızlı hareket edebilme gereklerini düşündük. Ortaya gerçekten çok amaçlı bir teşkilat binası çıktı. Sayın Başbakanımız sağ olsunlar, açılışımızı şereflendirecek, İzmirli hemşehrilerimizle de kısa süre içinde bir kez daha buluşmuş olacaklar. İzmir halkı, öngörür. Dün hayır denilen, yapamazlar denilen yatırımlarımızın hayatlarını ne kadar kolaylaştırdığını da görüyor. Görmeye de devam edecek. İzmir yollarla tünellerle, çıkmaz sokaklarından kurtulacak. Tüm değerleri ile birlikte dünya üzerinde ve tarihteki konumu, hak ettiği yeri bulacak” şeklinde konuştu.

İHA