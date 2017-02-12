Başbakan Yıldırım: Duydukça kanımız donuyor!

Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliğine ilişkin kanununun halkoyuna sunulmasına ilişkin, "Neler söyleniyor, neler. Duydukça kanımız donuyor. Sanki bu değişiklik hiç görüşülmemiş, konuşulmamış, hiç bilmediğimiz, duymadığımız, aklımızın köşesinden geçmeyen bir sürü senaryo, tezvirat aldı başını gidiyor. Efendim, 'Rejim değişecek. Bu değişiklikle birlikte rejim elden gidiyor'. Elden giden bir şey yok, elden giden vesayet, demokrasi dışı oluşumların hak etmeden iktidara hevesleri elden gidiyor. Bu anayasa değişikliği yapıldığında artık daha 15 Temmuz çılgınlığını yapanları göremeyeceksiniz." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliğine ilişkin kanununun halkoyuna sunulmasına ilişkin, "Neler söyleniyor, neler. Duydukça kanımız donuyor. Sanki bu değişiklik hiç görüşülmemiş, konuşulmamış, hiç bilmediğimiz, duymadığımız, aklımızın köşesinden geçmeyen bir sürü senaryo, tezvirat aldı başını gidiyor. Efendim, 'Rejim değişecek. Bu değişiklikle birlikte rejim elden gidiyor'. Elden giden bir şey yok, elden giden vesayet, demokrasi dışı oluşumların hak etmeden iktidara hevesleri elden gidiyor. Bu anayasa değişikliği yapıldığında artık daha 15 Temmuz çılgınlığını yapanları göremeyeceksiniz." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, federasyon eleştirilerine, “Partili Cumhurbaşkanının tarafsızlığı eleştirilerine, “Peki Menderes Türel tarafsız değil mi? O da partili. O da Belediye Başkanı. Ben de partiliyim. Ben de Başbakanım şimdilik. Tarafsızlık ayrı, partili olmak ayrı. CHP Genel Başkanı da partili yarın iktidar olursa partisini bırakacak mı? Kimse bırakmaz herkesin gönlünde bir parti vardır” yanıtını verdi.

Yıldırım, “Kolay kolay seçildikten beş ay sonra, ‘Ben seçime giderim' diyen kimse çıkamaz. Çıktığı zaman millet faturayı keser. Meclisteki milletvekillerinin sayısız seçilme hakkı var. Cumhurbaşkanının iki sefer seçilme hakkı var. Her seçim kararında bir hak gidiyor. Yapar mı? Yapmaz. Kolay mı seçim kararı almak?” dedi.

Başbakan Yıldırım, Kepez Mimar Sinan Kültür Merkezi'nde sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelen ve burada bir konuşma yapan Yıldırım, Antalya'nın sadece turizm ile tarımın başkenti olmadığını, aynı zamanda eğitimin de başkenti olacağını ve Antalya'daki mevcut beş üniversitesinin yanı sıra beş üniversitenin daha açılacağını söyledi. Antalya'ya yapılan yatırımları hatırlatan Başbakan Yıldırım, gelecekte yapılması planlanan yatırımlardan bahsederek, etkinliğe katılanlara “Yeter mi?” sorusunu sordu. Bir önceki toplantıda sorduğu “yeter mi?” sorusuna “evet” cevabının verildiğini söyleyen Yıldırım, “Otomatiğe bağlamışlar, ne söylesem ‘evet' diyorlar. Ben arada bu işi de kaptırdım orada da ‘yeter' dediler ben de tamam yeterse, ‘evet' dediler ‘Demek ki tamam' dedim” diye konuştu.

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“MİLLET BİR GÜNDE İKİ İŞİ HALLEDİYOR”

Öngörülen başkanlık sistemi ile beş yılda bir seçim yapılacağını, aynı gün milletvekili ile Cumhurbaşkanının seçileceğini belirten Yıldırım, “Aynen belediye seçimi gibi. 2019'da Belediye Başkanlığı seçimini yapacaksınız. Menderes Bey tekrar aday olacak diyelim, olursa. Gelecek iki tane sandık önünüze, birisini Belediye Başkanı için oylatacaksınız bir de Meclis üyesi için oy atacaksınız. Aynı anda hem Belediye Başkanını seçeceksiniz hem de onun Meclisini seçeceksiniz. Başkan bir kişi, Mecliste her partiden üye var. Tam Büyük Millet Meclisi gibi. Şimdi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de bunun aynısı. Çeşitli partilerden Milletvekilleri seçiliyor, bir sandıkta aynı gün bir de Cumhurbaşkanı seçiliyor. Böylece millet bir günde iki işi hallediyor. Beş sene daha kulağı rahat, seçimle filan uğraşmıyor. Geçimine bakıyor. Fuzuli masraf, zaman israfı yok. Ülkede hükümet kuruldu mu kurulmadı mı derdi hiç yok. Çünkü hükümeti siz kuruyorsunuz güvenoyunu da siz veriyorsunuz” açıklamasında bulundu.

“KOLAY MI SEÇİM KARARI ALMAK?”

Başkanlık sisteminde Meclis ile Cumhurbaşkanının karşılıklı olarak birbirini seçime götürebileceğini anlatan Başbakan Yıldırım, “Ne diyor sistem, ‘Kardeşim oturun anlaşın' dengeliyor. Dolayısıyla uzlaşmayı ve kriz çözmeyi öngören bir sistem. Kolay kolay seçildikten beş ay sonra, ‘Ben seçime giderim' diyen kimse çıkamaz. Çıktığı zaman millet faturayı keser. Meclisteki milletvekillerinin sayısız seçilme hakkı var. Cumhurbaşkanının iki sefer seçilme hakkı var. Her seçim kararında bir hak gidiyor. Yapar mı? Yapmaz. Kolay mı seçim kararı almak? Böyle bir denge sistemi kuruluyor. Bu bir ilktir dünyada” şeklinde konuştu.

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“VATANA İHANET DİYE TARİF EDİLMİŞ BİR SUÇ YOK”

Başkanlık sisteminde Cumhurbaşkanı'nı ve Bakanları herhangi bir suçtan yargılama, Yüce Divan'a gönderme imkanının olduğuna dikkat çeken Başbakan Yıldırım, “Mevcutta ne var? Cumhurbaşkanı ancak vatana ihanetten dolayı suçlanabiliyor. Esasında vatana ihanet suçu diye Türk hukuk sisteminde tarif edilmiş bir suç da yok. Olmayan bir suçtan yargılanacağına dair Anayasada hüküm var. Nasıl yargılanacak? –Mevcut sistemden bahsediyorum- bütün milletvekillerinin dörtte üçü, yani yüzde yetmiş beşi kabul oyu verirse Yüce Divan'a gidecek. Peki yeni değişiklikle ne oluyor? Cumhurbaşkanı, Bakanları, Yardımcıları herhangi bir suçtan dolayı Meclis'te soruşturma açılabilir, soruşturma sonunda yüzde altmış altı, yani üye sayısının üçte ikisi nispetinde bir kabul oyuyla Yüce Divan'a gönderilir. Mevcutta yetmiş beş, yeni gelende yüzde altmış altı. Hani neresi bunu Meclis'in yetkilerini azaltıyor?” değerlendirmesinde bulundu.

“RABİA YERİNDE DURUYOR”

Başkanlık sistemi ile federasyonun kapısının açıldığına yönelik eleştirilere yanıt veren Yıldırım, şöyle konuştu:

“Koca bir yalan. Allah kuru iftiradan korusun. Böyle bir şey olur mu yahu? Ne geliyor? Bakın Anayasanın dört maddesi Rabia halen yerinde. Türkiye'nin rejimi Cumhuriyettir. Başkenti Ankara'dır. Ülkesiyle, milletiyle bölünmez bir bütündür. Demokratik, laik, sosyal, hukuk devletidir. Bütün bunlar Anayasada yazıyor ve bunlarla ilgili bir değişiklik yok. Rabia yerinde duruyor. Tek devlet, tek vatan, tek bayrak, tek millet. Dördü de yerinde duruyor. Bunlar da dolayısıyla asılsız şeyler. Bu asılsız iddiaları ortaya atanlar haksızlık etmiyorlar, kendilerini de aynı zamanda gülünç duruma düşürüyorlar.”

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“BU MU YARGI BAĞIMSIZLIĞININ ELDEN GİTMESİ?”

Yargı bağımsızlığı konusunda da değerlendirmelerde bulunan Başbakan Yıldırım, Anayasa değişikliğiyle yargının tarafsızlığının da sağlanacağını belirterek açıklamalarına şöyle devam etti:

“Mevcut HSYK 22 kişi, 16'sı atanmış yargı bürokratlarından oluşuyor. Yeni sistemde bu sayı 13'e düşüyor, 13'ün ikisi Bakan ve Müsteşar. Bunları dışarı çıkar. Geriye 11 kalıyor, 11'in yedi tanesini Meclis atıyor. Beşte üç çoğunlukla –bir parti değil- beşte üç çok büyük bir nispet. Yani Meclis'teki partiler uzlaşacak yedi tane üyeyi atayacaklar bu ilk defa oluyor. Sizin seçtiğiniz Meclis bu ülkede adalet dağıtacak hakimlerin, savcıların kurulunun üyelerini de seçiyor. Bu mu yargı bağımsızlığının elden gitmesi? Cumhurbaşkanı da dört tane atıyor. Meclis yedi, Cumhurbaşkanı dört. Peki Cumhurbaşkanı niye atıyor? Çünkü Cumhurbaşkanını da siz seçiyorsunuz, millet seçiyor. Dolayısıyla yargı bürokrasisi, yargının en üst organı Hakimler, Savcılar Kurulu milletin seçtiği iki organ tarafından seçiliyor. Birisi Meclis birisi Cumhurbaşkanı yani sizin iradeniz doğrudan sonuca yansıyor.”

“80 MİLYONUN BAŞKANI OLACAKSIN”

Yıldırım, Partili Cumhurbaşkanının tarafsız olmayacağı yönündeki eleştirilere, “Peki Menderes Türel tarafsız değil mi? O da partili. O da Belediye Başkanı. Ben de partiliyim. Ben de Başbakanım şimdilik. Tarafsızlık ayrı, partili olmak ayrı. CHP Genel Başkanı da partili yarın iktidar olursa partisini bırakacak mı? Kimse bırakmaz herkesin gönlünde bir parti vardır. İster resmi ister gayrı resmi önemli olan görevini yaparken 80 milyonun başkanı olacaksın, Başbakanı olacaksın. 80 milyonun, bir milletin Cumhurbaşkanı olacaksın. İnsanlarımız bunun ne demek olduğunu çok iyi biliyor” diye yanıt verdi.

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“MİLLET VERDİ SİZ VERMEDİNİZ”

Sürekli belirsizlikle ülkenin zaman kaybettiğini söyleyen Başbakan Yıldırım, güçlü kalkınma ve büyük projelerin birer birer hayata geçeceğini belirterek, “Efendim işte ‘Siz ne istediniz de vermedik' millet verdi siz vermediniz. Millet her seçimde AK Parti'ye daha fazla destek, güç verdi. Biz de onun altında kalmadık. Büyük büyük eserleri, projeleri dünyayı kriz kasıp kavururken en büyük projeleri yaptık” dedi.

“SİZ ANLADIYSANIZ BANA ANLATIN”

Milletvekili seçilme yaşının 18'e düşürülmesi hakkında konuşan Yıldırım, “18 yaşla, 25 yaş arasında 8.5 milyon gencimiz var. Bu gençlere biz diyoruz ki, ‘Sen seçerken bize lazımsın ama seçilme zamanı hele dur, büyükler varken sen ne ön plana çıkıyorsun' seçiyorsa, seçilecek. Seçme yeterliliğine sahip, seçilme yeterliliğine de sahiptir. Bu evrensel hukuk kaidesidir. Dolayısıyla ben bunun nesine karşı çıkıyorlar? Anlayabilmiş değilim siz anladıysanız bana anlatın” şeklinde konuştu. ANKA