Başbakan Yıldırım İzmir’de yol açıyor

Başbakan Yıldırım, İstanbul-Bursa- İzmir (Kemalpaşa-Bornova- otogar kavşağı arası) otoyol kesimi açılış törenine katılıyor.

İzmir’de konuşan Yıldırım’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

“Nasıl ‘Türkiye için daha iyisini yapabiliriz’ arayışındaysak, İzmir için de aynısını istiyoruz. Burada İzmir için önem arz eden bir eseri açıyoruz.

Bu yağmura rağmen buraya gelmiş olmanız bir şey ifade ediyor. Mesele memleket meselesi. Memleket meselesi, İzmir meselesi olunca yağmur da, kar da, zor şartlar da kolay olur.

Ne dedik? Beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi söylediğim tüm şarkılarda, bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey İzmir’i hatırlatıyor. Değerli yol arkadaşlarım, bugün açılışını yaptığımız bu otoyol, İstanbul-İzmir otoyolunu yaparken İzmirlilere bir söz verdim. Dedim ki; bu otoyol sadece İstanbul’dan başlayıp İzmir’e gelmeyecek.”

“Değerli kardeşlerim, İstanbul’dan, İzmir’den yola çıktık. Balıkesir’de buluşacağız. Onlar konuşur, AK Parti yapar, güzel. Değerli kardeşlerim, şimdi İstanbul, Osmangazi, dünyanın üçüncü büyük köprüsü yapıldı. Şimdi Bursa’ya kadar da 85 kilometre yol bitti, önümüzdeki günlerde onu da açacağız. Bu yol, ne anlama geliyor? Kemal Paşa… Bornova… Bayraklı… Buca… Şimdi bakın, yağmur devam ediyor.

Bugün daha çok işimiz var, şurada iki satır konuşalım ondan sonra bol bol stres atalım. Bakın şimdi bu açılışını yaptığımız yol üç gidiş üç geliş. İki tane tünel var, tünellerin her birinin uzunluğu 1671 metre. 15 yıllık AK Parti iktidarının ulaşımdaki özetini size vereyim. Bu yağmurda daha fazla sizin ıslanmanızı istemiyorum, saatler sürer ama bakın. Ben, 2003’te göreve başladığımda 6 bin 100 kilometre 79 yılda Türkiye’de yol yapılmış. Bölünmüş yol, 6 bin 100 kilometre. Cumhuriyet kurulmuş 193, 2002’ye gelmiş 79 yıl geçmiş. 6 bin 100 kilometre yol yapılmış. Şimdi 25 bin 200 olmuş. 6 binden 25 bine geldik. Bu kadar mı? Yapılan bütün yolların toplamı 2002’ye kadar otoyollar dahil, hepsi 8 bin 500 kilometre. Şimdi sıcak asfalt bölünmüş yolların toplam tutarı 23 bin 500 kilometre. Kaç katı? 3 katı. 3 kattan fazla.