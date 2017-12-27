Günlerdir tartışılıyor! ‘Hepsi boş’ deyip geçti | Son dakika haberleri

Başbakan Binali Yıldırım, son yayınlanan KHK'daki tartışılan madde hakkında açıklamalarda bulundu. Yıldırım, 'KHK'nin dilinde bir şey yok, Hiçbir düzeltme yapılmayacak. Bir sorun yok dilinde" dedi.

Yıldırım “Bu konu birkaç gündür konuşuluyor. Ama bu konuşmaların hepsi boş. Sebebi şu: Ülkemizde bir 15 Temmuz darbesi oldu, 16 Temmuz günü de bastırılarak milli irade hakim hale gelmiştir. Şunu sormak istiyorum, bu görüşleri ifade edenler, özellikle CHP, darbeye karşı mıdır değil midir? Darbe zamanı millet sokağa çıkmış, resmi görevi olup olmayan, ülkesine sahip çıkan herkes, bu darbeye karşı koymuştur. Darbeye karşı koyan vatandaşlarımızın kanuni koruma altına alınmasından daha doğru bir şey yoktur.” dedi.

“HİÇBİR DÜZELTME YAPILMAYACAK”

Bir gazetecinin KHK hakkında Abdullah Gül’ün eleştirilerini sorması üzerine Başbakan Yıldırım ‘KHK’nin dilinde bir şey yok, Hiçbir düzeltme yapılmayacak. Bir sorun yok dilinde” dedi.