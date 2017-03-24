Başbakan Yıldırım: Kılıçdaroğlu freni boşalmış araba gibi

Burdur'daki referandum mitinginde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Başbakan Binali Yıldırım, "Yalanın hiç birinden hayır gelmez ama öyle yalanlar, öyle şeyler var ki adeta vitesi, freni boşalmış bir araba gibi, ha babam gidiyor, nerede toslayacak belli değil. Şimdi ama o 16 Nisan'da toslayacak. Millete toslayacak, cevabını alacak" dedi.

Burdur'daki referandum mitinginde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Başbakan Binali Yıldırım, "Yalanın hiç birinden hayır gelmez ama öyle yalanlar, öyle şeyler var ki adeta vitesi, freni boşalmış bir araba gibi, ha babam gidiyor, nerede toslayacak belli değil. Şimdi ama o 16 Nisan'da toslayacak. Millete toslayacak, cevabını alacak" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Burdur ve Isparta illerinde referandum mitingleri için saat 12.00 sıralarında Başbakanlık’a ait uçakla Süleyman Demirel Havalimanı’na geldi. Buradan otobüsle Burdur’a geçen Yıldırım, partisince Burdur Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde halka hitap etti. Yoğun güvenlik önlemleri altında miting alanına giren herkes tek tek x-ray cihazından geçirildi, çanta ve üst araması yapıldı. ‘Kararımız net tabi ki evet’, ‘Sayın Başbakanımız Göller, Güller ve Gönüller Diyarı Burdurumuza Hoşgeldiniz’ pankartları yer alan meydanda kadınlar ve erkekler için ayrı yerler yapıldı ve arasına da güvenlik bariyerleri çekildi. Meydandaki mitinge yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Meydandaki coşkunun büyük Türkiye’nin habercisi olduğunu belirten Başbakan Yıldırım, demokrasiyi taçlandırmak için 16 Nisan’a doğru gün saydıklarını, birlik, beraberlik, kardeşlik, demokrasi, gelecek, büyük ve güçlü Türkiye için ‘Evet’ diyeceklerini söyledi.

16 Nisan’da mührün millete geçeceğini belirten Başbakan Yıldırım, “Kurulduğumuz günden bu yana ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışından hiç ayrılmadık. Tek adres, tek durak millet oldu. Tek dayanağımız milletimiz oldu. Sırtımızı birileri gibi terör örgütlerine yaslamadık, sırtımızı vesayet odaklarına dayamadık. Siz istediniz, sizin istediğinizi yaptık. 15 yıldır devam eden bu kutlu yürüyüşümüz şimdi milletin efendi, patron olduğu koltukla taçlanacak. Yeni anayasa öyle bir değişiklik getiriyor ki tek bir patron var, o da millet. Milletten başka hiç kimsenin sözü geçmeyecek” diye konuştu.

BU ANAYASA ARTIK YÜRÜMÜYOR

Geçmişte vesayet odaklarının milli iradenin önüne geçtiğini, ülkenin başbakanı ve bakanlarını darağacında kaybettiğini hatırlatan Yıldırım, ülkenin nice gençlerini terör olaylarında yitirdiğini kaydetti. Başbakan Binali Yıldırım, “Bu ülke çok vakit ve imkan kaybetti. Bu anayasa ile eğer devam edersek kayıplarımız artarak devam edecek. Önümüzde darbeden kalma 82 model bir anayasamız var. Bu anayasa artık yürümüyor, yolda kalıyor. Milleti de yolda bırakıyor. Artık bu anayasadan Türkiye’ye, gençlere, kadınlarımıza fayda gelmiyor” dedi.

ŞİMDİ BUNU DEĞİŞTİRME ZAMANI

2007 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir hukuk garabeti yaşandığını anımsatan Yıldırım, şöyle konuştu:

“O dönemde Ak Parti’ye, milletin partisine cumhurbaşkanlığı seçimi yaptırmadılar. Bir icat yaşadık. Bunu neye dayanarak yaptılar? Anayasa’ya dayanarak yaptılar. Gelişmiş ülkelerde anayasalar ülkenin önünü kapatmak değil önünü açmak, daha kolay yönetilmesini sağlamak için kullanılır. Bizim anayasamız ise ülkenin, memleketin, seçimlerin önünü tıkamak için kullanılır. Şimdi zaman bunu değiştirme zamanıdır. Öncelikli olarak istikrar, kalkınma için mutlaka tek başına iktidar şart. Artık yüzde 30- 35’ler ile iktidar devri kapanıyor. Sandığa gidecek millet, kime oy verecekse yüzde 50 ve daha yukarı oy verecek.”

Son 14 yılda Ak Parti’nin bir yandan kalkınma, büyüme ve hizmet için çalıştığını, bir yandan da engellerle uğraştığını vurgulayan Yıldırım, “Cumhurbaşkanı seçelim, dedik, 367 icadıyla önümüzü kestiler. Darbe senaryoları hazırladılar, Balyoz, Ergenekon, Cumhuriyet mitingleriyle halkın iradesini engellemeye çalıştılar, muhtıra verdiler” diye konuştu.

‘CUNTAYA DUR’ DEMEK İÇİN ‘EVET’

17- 25 Aralık’ta seçilmiş hükümete darbe yapılmaya, o dönemde Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan’ın işbaşından indirilmeye çalışıldığını kaydeden Yıldırım, terör saldırılarıyla sürekli hükümetin yıpratılmaya çalışıldığına söyledi. Yıldırım, “En son 15 Temmuz’u hatırlıyorsunuz. FETÖ’cüler, alçak teröristler milletin silahlarını milletin üzerine kullanıp, demokrasimizi yıkmaya, parlamentomuzu lağvetmeye ve ülkemizi işgal etmeye kalktılar” dedi.

Bir daha bunların yaşanmaması ve sürekli istikrar için artık kararın ve sözün millette olduğuna dikkati çeken Başbakan Yıldırım, “16 Nisan’a ‘evet’ demek, ‘cuntaya dur’ demek, ‘PKK’ya, FETÖ’ye, terör örgütlerine dur’ demektir. 16 Nisan’dan sonra hiç kimse sizin verdiğiniz yetkiyi gasp edemeyecek, patron sadece millet olacak” şeklinde konuştu.

KILIÇDAROĞLU’NU ELEŞTİRDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmalarında “Bu referandum ‘evet’ ile sonuçlandırılırsa, Türkiye’de muhtarlıklar kaldırılacak” ve “Bu referandumdan sonra başkent, Ankara’dan İstanbul’a taşınacakmış” dediğini aktararak, milletin buna inanmadığını vurguladı. Kılıçdaroğlu’nun “18 yaşta milletvekili olunur mu?” şeklindeki eleştirisini de hatırlatan Yıldırım, şunları söyledi:

“İşte gençler burada. Seçerken size ‘buyur seç, oy ver’ diyor ama seçileceğiniz zaman 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 olmaz, 25 bitecek ondan sonra aday olabilirsiniz. Senin keyfin gelince mi aday olacak bunlar Kılıçdaroğlu, kendine gel. 18- 25 yaş arasında 9 milyon gencimiz var, 9 milyon insana sen nasıl ‘seçilemezsiniz dersin.’ Bir de ‘bunlar 18 yaşı askerlikten kurtarmak için getirdiler’ diyor. 9 milyonun yarısı kızlarımızdan oluşuyor, Kılıçdaroğlu kadınlarımızı, kızlarımızı yok sayıyor, adamdan saymıyor.”

’16 NİSAN’DA MİLLETE TOSLAYACAK’

Kılıçdaroğlu’nu yalancılıkla suçlayan Başbakan Yıldırım, eleştirilerini şöyle sürdürdü:

“Öyle bir şey söyleyin ki yalanın da bir kalitesi olur. Yalanın hiç birinden hayır gelmez ama öyle yalanlar, öyle şeyler var ki adeta vitesi, freni boşalmış bir araba gibi, ha babam gidiyor, nerede toslayacak belli değil. Şimdi ama o 16 Nisan’da toslayacak. Millete toslayacak, cevabını alacak. İşte Burdur, hazır mısın? Kılıçdaroğlu sen önce SSK’yı nasıl batırdın bunun izahını ver. Tekrar istiyor ki Kılıçdaroğlu, eski günlere gidelim ilaç, doktor, kuyruğu olsun, insanlar tedavi kuyruklarında hasta olsun. Bu değişikliği istemeyecek ne var? Be kardeşim sen bunların hepsine karşı çıkacağına biraz çalış bu yeni sistemde sana da, herkese şans var.”

‘BİRDEN KUZU TAKLİDİ YAPIYOR’

Kılıçdaroğlu’nun geçen günlerde ‘Bu sistem değişirse eğer cumhurbaşkanı ile başbakan aynı partiden olmazsa aralarında kavga ederse ne olacak?’ dediğini belirten Binali Yıldırım, “Bunun cevabı bu sistemde zaten böyle birşey okumamış, farkında değil. Böyle diyene hadi uyan da balığa gidelim diyorlar. Kılıçdaroğlu kendine gel kardeşim. İşte bu değişiklik tam bunun için yapılıyor. Cumhurbaşkanı başbakan kavgasından geçmişte millet çok çekti bedel ödedi. O tutmayınca bu sefer ‘ben başbakanı düşünüyorum, başbakan gitmesin’, ağzından bal akıyor adeta, birden bire kuzu taklidi yapıyor. Eski CHP’yi sanki unuttu, kuzu, süklüm püklüm hiç hakaret etmiyor, millete masum gözükerek milleti kandıracağını zannediyor. Hadi ordan bu millet yemez” diye konuştu.

‘7 SEÇİM KAYBETTİN TEK ADAMSIN’

Kılıçdaroğlu’nun ‘tek adam’ eleştirilerini hatırlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

“Ya kardeşim 7 seçim var 7’sini de kaybettin hala tek adamsın. Tek adam arıyorsan aynaya bak. Demokrasinin olduğu, çok partililiğin olduğu yerde diktatörlük olur mu, olmaz. Tabi ki tek cumhurbaşkanı olur. Kılıçdaroğlu’nun hatırı için iki tane cumhurbaşkanı mı seçeceğiz, iki muhtar, iki belediye başkanı mı seçeceğiz? Ama adam kafayı bozmuş. Niye bugünlerde HDP’yle çok kol kola, içli dışlılar onlardan eşbaşkanlık hastalığı geçmiş. Tek adam diye tutturdu, o zaman siz iki tane genel başkan seçin kardeşim. Bir tane Kılıçdaroğlu yetmiyor. Aslında daha kimin genel başkan olduğu da belli değil. Baykal ayrı bir propaganda yapıyor, Muharrem İnce ayrı propaganda yapıyor, Gürsel Tekin ayrı bir havadan çalıyor. Hepsi 16 Nisan’dan sonra genel başkanlığa hazırlanıyor. Referandum bunların umurunda değil.”

‘ISPARTA, DEMOKRASİ YANINDA YER ALDI’

Başbakan Binali Yıldırım, Burdur’dan sonra Isparta’ya geçti, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Isparta’nın çok partili siyasi hayata geçildiği günden itibaren hep demokrasinin yanında yer aldığını belirten Yıldırım, “Sizin hemşehriniz Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel’in, merhum Menderes’in, merhum Özal’ın yanında hep dimdik durdunuz. Siz en başından itibaren AK Parti’nin yanında, AK Parti’nin adam gibi adam genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında sarsılmadan durdunuz” dedi.

Isparta için bugüne kadar çok iş, eser ürettiklerini belirten Başbakan Yıldırım, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yıllardır hayali olan şehir hastanesinin açılışını da yapacaklarını, daha önce Mersin ve Yozgat şehir hastanelerini açtıklarını bildirdi.

Başbakan Yıldırım, şehir hastaneleri konusunda, “Bugünlerde milletin iradesine tabi olmayan bazı kesimler, kurtuluşu yalanda dolanda iftirada arıyorlar. İşte şimdi de diyorlar ki; ‘Efendim bu kadar lüks, bu kadar muazzam, bu kadar büyük hastane parasız olur mu? Bundan para alacaklar, muayene parayla olacak.’ Külliyen yalan, iftira. Sizler her şeyin en iyisine layıksınız. 5 kuruş para olmayacak” diye konuştu.

‘CHP ZİHNİYETİ MENDERES’İ İDAM ETTİ’

Eski başbakanlardan Adnan Menderes ve arkadaşlarının 1950- 1960 arasında büyük hizmetler yaptıklarını anlatan Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu:

“Memlekete büyük eserler bıraktılar ama biliyorsunuz ‘hiçbir eser, hiçbir hizmet cezasız kalmaz’ derler. İşte bu CHP zihniyeti, bu darbeci zihniyet, Menderes’i, bakanlarını idam etti. O dönemde hepimiz biliyoruz yollar yapıldı, köprüler yapıldı, barajlar, okullar, hastaneler yapıldı, Türkiye’nin ekonomisi büyüdü, refahı arttı. Menderes, 10 yılda Türkiye’yi bir baştan bir başa imar etti ama bütün bu hizmetlerin karşılığı idam oldu. İki bakanı, kendisini idam ettiler. Neden yaptılar? Çünkü bunlar, bu vesayetçiler, bu hayırcılar milletin sevdiğini sevmezler. Milletin seçtiğine saygı göstermezler. 27 Mayıs darbesi bunun için oldu.”

’27 MAYIS’IN HESABINI SORDUNUZ’

Darbelerin hükümetlere değil millete yapıldığını belirten Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:

“27 Mayıs darbesini de millete yaptılar, size yaptılar. Yetmedi, 12 Eylül darbesini de size yaptılar. 28 Şubat’ta genç kızlarımıza neler yaptıklarını gördük. En son 15 Temmuz alçak darbe girişimini de yine millete yapmak istediler ama bu sefer millet ‘dur’ dedi. Darbecilere geçit vermediniz. Cumhurbaşkanını onlara vermediniz, başbakanınıza sahip çıktınız, hükümetine sahip çıktınız, bayrağı indirmediniz, ezanları dindirmediniz. Allah sizden razı olsun. Benim milletimin o gece, 15 Temmuz’da gözünün önüne Menderes geldi, Erbakan geldi, Zorlu geldi, Polatkan geldi. Aynı akıbet olmasın diye gençler, yaşlılar, kadınlar, toplara, tüfeklere göğsünü siper etti. Siz sadece darbeyi önlemediniz. Siz, merhum Menderes’in ruhunu da muazzez ettiniz. Siz sokaklara çıkarak, darbeyi durdurarak esasında 27 Mayıs’ın hesabını sordunuz.”

‘MİLLET PATRON HÜKÜMETLER AMELE’

Isparta’da konuşan Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliği ile milleti devletin patronu haline getireceklerini belirterek, “Millet patron, hükümetler amele. Hükümetler millete hizmet edecek, patron millet olacak. Bu, CHP’nin işine gelmez. Çünkü CHP yukarıdan bakmayı sever, amelelik yapmayı istemez. Onlar tembeldir, çalışarak bugüne kadar hiç iş başına gelemediler. Hep dumanlı havayı kolladılar, vesayetleri takip ettiler, darbelerin arkasında durdular” dedi.

18 maddelik anayasa değişikliği ile milleti devletin patronu haline getirdiklerini belirten Başbakan Binali Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Geçmişte ne oluyordu? Siz seçiyorsunuz, Ankara’ya gönderiyorsunuz ama seçtiğiniz hükümetin yetkileri dağıtılıyor. Ankara’da gizli ortaklar var. Bu da yetmiyor, çeteler, cuntalar, yetki verdiğiniz hükümetlere musallat oluyor, onları taciz ediyor, rahatsız ediyor, yetkilerine göz dikiyor. İşte bu değişiklik ile millet iradesi milletin verdiği güce kimse sulanamayacak, kimse ortak olamayacak. Bundan sonra cumhurbaşkanlarını ve hükümeti doğrudan millet seçecek, sandıkta siz seçeceksiniz.”

YETKİYİ MİLLET VERİYOR

CHP’nin ‘tek adam’ eleştirilerine Isparta’da da yanıt veren Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

“Yedi seçimdir kaybediyor ama tek adam olmaya devam ediyor. Neymiş? ‘Bütün yetkiler tek adamda toplanıyormuş, çok yetki veriliyormuş.’ Millet yetkiyi kime veriyor? Cumhurbaşkanına veriyor. Ne kadar yetki veriyor? En az yüzde 50 yetki veriyor. Başka kime veriyor? Meclis’e veriyor. Bunun dışında milletin yetki verdiği hiçbir güç yok. Çetelere, cuntacılara yetki yok. Kimde olacak yetki? Tabii ki milletin seçtiğinde olacak, sizin seçtiğinizde olacak. Eskiden olduğu gibi yetki çetelerde mi olacak cuntacılarda mı olacak? Siz seçtiniz, yetkiyi verdiniz, cuntalar, darbeciler, hükümetlere müdahale ettiler.”

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile belirsizliklerin yok olacağını, krizlerin kaosların ortadan kalkacağını ileri süren Yıldırım, “Hükümet devrilebilir, seçim olabilir, darbe olabilir gibi söylentilere artık yer olmayacak. Seçtiğiniz hükümet 5 yıl boyunca hizmet üretecek, eser üretecek, sizlerin hayalini gerçeğe dönüştürecek. Ekonomi kat kat büyüyecek, daha da ileri gideceğiz. 14 senedir, hem üretiyoruz, hem hizmet yapıyoruz, hem de şeytan taşlıyoruz, şeytan taşlaya taşlaya onlardan vakit buldukça iş yaparak bugünlere geldik, yani engelli koşu yaptık, artık bundan sonra engelli koşu yok, engelsiz var, koşar adımlarla Cumhuriyetin 100. yılına emin adımlarla gideceğiz” dedi.

Başbakan Yıldırım, partisinin düzenlediği mitingin ardından Isparta Valiliği’ne geçti ve Vali Şehmus Günaydın’ı ziyaret etti.

YAKLAŞIK 10 BİN ISPARTALI

Isparta Valiliği önündeki 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanı’nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım, güller şehrinde ‘Evet’ sloganlarıyla karşılandı. Başbakan Yıldırım’a Isparta mitinginde Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Isparta milletvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç ve Said Yüce, Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Reşat Petek de eşlik etti. MHP Isparta İl Başkanı İsa Yalçın Ak Partili milletvekilleriyle birlikte miting aracı üzerinden halkı selamladı. Isparta’daki miting için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Miting alanına giren herkes x-ray cihazından geçirildi, çanta ve üst araması yapıldı. Gazetecilerin çantalarını da bomba uzmanları inceledi. Miting alanında ‘Dik dur eğilme bu millet seninle’, Kararımız net tabi ki evet’, ‘Sayın Başbakanımız Güller ve Göller Diyarı Ispartamıza Hoşgeldiniz’ pankartları yer aldı. Mitingi yaklaşık 10 bin Ispartalı izledi. DHA