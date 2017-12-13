Başbakan Yıldırım liderlerle görüşüyor

Başbakan Binali Yıldırım, İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi kapsamında liderle görüşüyor.

Başbakan Yıldırım, ilk olarak Cibuti Başbakanı Abdoulkader Kamil Mohamed ile basına kapalı olarak bir araya geldi. Yaklaşık yarım saat süren toplantının ardından Başbakanlık Basın Merkezi’nden görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Başbakan Yıldırım’ın, bugün İstanbul’da yapılmakta olan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi toplantısı sırasında Cibuti Başbakanı Abdulkadir Kamil Muhammed ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmede, Kudüs’ün statüsü ve olağanüstü İİT Zirvesi üzerinde durulurken ikili konular da ele alındığı kaydedildi. Bu çerçevede, Cibuti’nin 15 Temmuz sonrasında Türkiye ile sergilediği işbirliği için teşekkür edildiği ve Doğu Afrika’daki önemli ortaklardan olan Cibuti’yle ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesi yönündeki irade dile getirildiği vurgulandı.

Konuk Başbakanın, Kudüs konusunda Türkiye’nin aldığı inisiyatifin isabetine işaret ederken ikili ilişkilerin gerçek potansiyeline ulaşmasını arzuladıklarını ifade ettikleri bildirildi.



Başbakan Yıldırım bu görüşmenin ardından Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Faiez Serrag’i kabul etti. İstanbul DHA