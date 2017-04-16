Başbakan Yıldırım oyunu kullandı: İşimize gücümüze bakacağız

İzmir'de referandum oyunu kullanan Başbakan Binali Yıldırım, "Sandıktan çıkacak karar ne olursa olsun başımızın tacıdır." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, anayasa referandumundaki oyunu İzmir’de kullandı. Oyunu kullandıktan sonra kısa bir açıklama yapan Yıldırım, “Sandıktan çıkacak karar ne olursa olsun başımızın tacıdır.” dedi.

”SONUÇ BAŞIMIZIN TACIDIR”

Başbakan Binali Yıldırım, yaklaşık 3,5 milyon seçmenin olduğu İzmir’de oyunu kullandı.

Basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Binali Yıldırım şunları söyledi:

“Oyumuzu verdik, vatandaşlık görevimizi yaptık. Şimdi de işimize gücümüze bakacağız. Bugün Türkiye’nin her köşesinde, 81 vilayetimizde, ilçelerimizde ve köylerimizde, vatandaşlarımız kardeşlik içinde, medeni bir şekilde oylarını verip tercihlerini yapıyorlar. Akşam olup sandıklar açılınca sonuçlar ortaya çıkacak. Çıkacak sonuç ne olursa olsun başımızın tacıdır, milletimizin verdiği karar en güzel karardır.”