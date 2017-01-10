Başbakan Yıldırım’dan Bahçeli’ye teşekkür

TBMM Genel Kurulu'nda, AKP'nin anayasa değişiklik teklifinin maddelerine geçilmesinin, 338 oyla kabul edilmesinin ardından Başbakan Binali Yıldırım, oturduğu AKP sıralarından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Genel Kurul salonundaki grup sırasında oturduğu yere giderek, MHP Lideri'ne teşekkür etti. Yıldırım ve Bahçeli, tokalaşmalarının ardından bir süre sohbet etti.