Başbakan Yıldırım’dan, grup toplantısında bozkurt işareti

Başbakan Binali Yıldırım, AKP grup toplantısında konuşurken bozkurt işareti yaptı.

Başbakan Binali Yıldırım, AKP grup toplantısında konuşurken bozkurt işareti yaptı. Başbakan Yıldırım, izleyicilerden bir gruptan, ‘MHP’lileri unutma’ seslerinin yükselmesi üzerine, “Milliyetçi ve ülkücü kardeşlerim önce memleketim ve milletim dediler” karşılığını verdi. Yıldırım’ın, bu sözleri esnasında bozkurt işareti yaptığı görüldü. Grup toplantısı sonrası gazetecilere konuşan Yıldırım bozkurt işaretine ilişkin “Engelliler için işaret dili var ya onu kullandım” dedi. Yıldırım “Peki bu ne anlama geliyor” sorusuna ise “Tabiiki evet” yanıtını verdi.

Başbakan Binali Yıldırım AKP grup toplantısında yaptığı konuşmada herkesi şaşırtan bir hareket yaptı. MHP’nin sembolü olan bozkurt işaretini yapan Yıldırım toplantı çıkışında bunun anlamını da açıkladı.

Gruptan sonra gazetecilerin bozkurt işaretine ilişkin sorusunu yanıtlayan Yıldırım ” Engelliler için işaret dili var ya onu kullandım” dedi. Yıldırım “Peki bu ne anlama geliyor” sorusuna ise “Tabiiki evet” yanıtını verdi.