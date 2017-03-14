Başbakan Yıldırım’dan Hollanda açıklaması: Özür dilediler

Başbakan Binali Yıldırım, Hollanda ve Almanya ile yaşanan gerginlikle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Başbakan Binali Yıldırım, Hollanda ve Almanya ile yaşanan gerginlikle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Başbakan’ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

“Avrupa’nın belli başlı ülkelerinde seçimler var. Onlarında bu sürece olumsuz katkısı oluyor. Avrupa’da son yıllarda İslam korkusu, ırkçı söylemler ve milliyetçilik akımlar zemin kazanıyor. Bu da merkez siyaseti tehdit ediyor.”

UÇAĞIN İNDİRİLMEMESİ BÜYÜK AYIP

“Dışişleri Bakanımızın uçağının indirilmemesi yapılan en büyük ayıptır. Aile Bakanımıza yapılan iş kontrolden çıkarmıştır. Fiiili durumun karşılığı verilecektir. Bu konuda özür ve bu işe sebep olanlara hesap sorulması, vatandaşlarımıza yapılan şiddet mağdurlarına haklarının iade edilmesi. Büyük elçilerin gelmesini istemiyoruz dedik. Bundan sonrası izlenecek, zamanı gelince yapılacaktır. Tamamen ilişkileri kesmek değildir.

“İŞİN SONUNDA OTURALIM YEMEK YİYELİM DEDİLER”

“Biz açıklama yapmadan görüşmeyi talep ettik. Görüştük. Görüşme tamamen işi yanlış olduğu ve düzeltilmesi gerektiğiyle ilgiliydi. Biz bu noktaya gelmesini istemiyoruz. İşin sonunda da bir oturalım yemek yiyelim dediler. Biz de herhangi bir karşılık vermedik. Konuşma tonumuzdan öyle bir teklifte bulundular. Orada yaşanan olayın sıkıntısı ile sesimizi yükselttik. Büyükelçimiz burada gitmeyecek.”

“KONSOLOS GÖZALTINA ALINDIĞI İÇİN ÖZÜR DİLENDİ”

“Bunun yanlışlıkla olduğunu söyledikler. AİHM’e gitmek için iç hukuk yollarını tüketmek gerek. Bana verilen bilgiye göre oradaki mağdurlar hak arayacak sonra AİHM’e gidecek. Dolayısıyla başka yollarda çalışacak. Viyana Sözleşmesi, seyahat serbestisi, kendi konsolosluğumuzun kendi toprağımız olması bütün bunlar hukuki açıdan incelenecek ve takip yapılacak. Konsolos gözaltına alındığı için özür dilendi”

“Oradaki sivillerin bu işte aşırı sağ söylemlerin etkisinde kalınarak böyle kararlar alınıyor bunlar barışa katkısı olmaz. İç huzursuzluklarına artırır ciddi bir bedeli olur. Bu karara içerde olabilecek sonuçların nereye varacağını görmeyebilirler.”

“Ben burada bir gerçeği ifade ediyorum. Türkiye’nin üstlendiği rolü dikkate alınca Avrupa’nın hangi tehditlerle karşı karşıya olduklarını düşünmelerini istiyoruz.”