Başbakan Yıldırım’dan Londra’daki saldırıyla ilgili ilk açıklama

İngiltere'nin başkenti Londra'da meydana gelen saldırıya ilişkin Başbakan Binali Yıldırım, "Terör konusunda çifte standardı, 'ama'yı, 'fakat'ı bırakmak lazım ve terör konusunda bütün ülkelerin bir araya gelmesi lazım, ortak mücadele yapılması lazım"dedi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da meydana gelen saldırıya ilişkin Başbakan Binali Yıldırım, "Terör konusunda çifte standardı, 'ama'yı, 'fakat'ı bırakmak lazım ve terör konusunda bütün ülkelerin bir araya gelmesi lazım, ortak mücadele yapılması lazım"dedi.

Başbakan Yıldırım, Londra Parlamentosu önünde meydana gelen saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada “Hiç bir ülke terör konusunda yüzde yüz güvende değildir. İstanbul ne kadar güvendeyse Londra da o kadar güvendedir” dedi.

Londra’da parlamento binası önünde bu akşam saatlerinde düzenlenen saldırıyla iligili de konuşan Yıldırım, 3 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı saldırıyla ilgili Londra polisinin “terör saldırısı” açıklaması yaptığını söyledi.

“İSTANBUL NE KADAR GÜVENLİYSE LONDRA DA O KADAR GÜVENLİ”

“Terör herkesin başının belasıdır” diyen Yıldırım, bu konudaki en büyük yanlışın, terörü sadece Müslüman ülkelerle zikretmek olduğunu söyledi.

Terörün küresel bir felaket ve insanlığın başının belası olduğunu belirten Yıldırım şunları söyledi:

İstanbul ne kadar güvenliyse Londra da o kadar güvenlidir. Ankara ne kadar güvenliyse, Paris de o kadar güvenlidir. Riyad ne kadar güvenliyse, Konya da o kadar güvenlidir. Kimse yüzde yüz güvende değil. Dolayısıyla terör konusunda ‘ama’yı, ‘fakat’ı, çifte standardı bir kenara bırakmak lazım.

“BU BİZİM KANIMIZA DOKUNUYOR”

Bütün ülkeler bir araya gelip ortak mücadele etmeli. Şimdi DAEŞ’e İslami terör deniyor. Bu bizim kanımıza dokunuyor. Bizim dinimiz kardeşlik dini. Her terör yapanı İslam’a mal etmek çifte standart anlamına geliyor.

“TERÖR BATIDA PARANOYAYA DÖNÜŞMÜŞ DURUMDA”

Terör saldırılarıyla ilgili Türkiye’ye yönelik rezervasyon iptallerine de değinen Yıldırım, rezervasyonların devam ettiğini ancak bir azalma olduğunu söyledi.

Bu durumun güvenlik kaygılarından ziyade ticari amaçlardan kaynaklandığını belirten Yıldırım ” Türkiye turizm konusunda açık ara önde. Bu nedenle de ‘güvenli değil gitmeyin’ diyorlar. ‘Ben iddialıyım, bizde terör olmaz’ diyen ülke doğru söylemez. AB ne kadar kısıtlamalar yapıyor. Envai çeşit zulümler yapıyorlar. Terör artık orada paranoyaya dönüşmüş. Abartılı önlemler alıyorlar ve yine de önleyemiyorlar” dedi.

“TÜM MÜSLÜMANLARI KARŞINIZA ALIRSINIZ”

Terör konusunda özellikle gelişmiş ülkeleri daha akıllı düşünmeye davet eden Yıldırım, “Eğer İslami terör diye bir tanımlama getirirseniz terörü teşvik edersiniz. Ve tüm müslümanları karşınıza alırsınız” dedi.

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