Başbakan Yıldırım’dan MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye yeni kimlik jesti

Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yeni kimliğini verdi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin yeni TC kimlik kartını Başbakan Yıldırım verdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bahçeli'nin başvurusu üzerine çıkartılan yeni kimliği Başbakana verdi. Başbakan da Meclis restoranından çıkarken Bahçeli'ye yeni kimliğini teslim etti.

TBMM’DEKİ ANAYASA GÖRÜŞMELERİNDEN DİĞER NOTLAR…

ERBAKAN-DEMİREL-ÖZAL-TÜRKEŞ NE DERDİ

CHP Muğla Milletvekili Akın Üstündağ, iktidarın sürekli olarak ‘Özal-Demirel-Erbakan başkanlığı istedi' tezini ileri sürdüğünü hatırlatarak, liderin hayatta olsa bu teklife karşı çıkacaklarını söyledi. Üstündağ, şu örneği verdi:”Anayasa değişikliğini görseydi rahmetli Turgut Özal, kalemini sallayarak ‘Yapmayın çocuklar, böyle başkanlık olur mu?' derdi. Rahmetli Süleyman Demirel şapkasını alır, meydanlara çıkar ‘Rejimi kimseye gaptırmam, yollar yürümekle aşınmaz ama bunlar rejimi aşındırıyor, hayır deyin' derdi. Rahmetli Necmettin Erbakan o sevimli ve güler yüzlü üslubuyla ‘Biz kadayıfın altını kızartmaya çalışıyorduk, sizler kadayıfı tepsiyle götürüyorsunuz. Sizi gidi sizi…' derdi hepinize. Rahmetli Alparslan Türkeş bu teklifi görseydi ‘Hayır' demek için yollara çıkardı. Türkeş, bu Anayasa değişikliğini ‘Memlekette kaos çıkar, millî birlik ve beraberlik bozulur' diye kabul etmezdi.”

NAZIM'LI CEVAP, KULA KULLUĞU BİTİRELİM!

Üstündağ, doğum günü olan ünlü şair Nazım Hikmet'le paket eleştirisine noktayı koydu: “Büyük vatan şairi Nazım Hikmet'in doğum günü, 115. yaşında Nazım Hikmet. Ben sözlerimi Nazım Hikmet'in sözleriyle bitiriyorum, diyorum ki: ‘Yok edelim insanın insana kulluğunu' ve ‘Kula kulluk öngören bu teklifi hep beraber çöpe atalım ve demokrasiye ihaneti öngören bu teklifi hep beraber ortadan kaldıralım' diyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum.”

FERMANA HAYIR

HDP'li Osman Baydemir, 1982 Anayasasını hazırlayan cunta olmasına rağmen halkın yüzde 92 destek verdiğini hatırlattı. Baydemir, “Biz bu filmi daha önce yaşadık, bu film daha önce 1982'de yaşandı ve şu anda bir kez daha bu filmin fragmanları bize dağıtılıyor. Biz bundan dolayı bu filmin, bu fragmanlarına da ‘hayır' diyoruz, reddediyoruz. Yüzde 92'nin o günkü koşullarda, o cunta teklifine ‘evet' demesi o Anayasayı meşrulaştırdı mı? Hayır. Eşitlik için, özgürlük için, adalet için, insan onuru ve haysiyetini korumak için bu fermana ‘hayır' diyoruz. Ferman padişahınsa, ‘hayır' deme hakkı bizlerindir” ifadesini kullandı.

ANAYASALI PROTESTO

CHP milletvekilleri, pakete protestolarını ‘Anayasa kitapçığı' ile gösterdiler. Oylarını kullanmak için kürsü önüne geldiklerinde oyunu kupaya atan CHP'liler, önce kitapçıkla poz verdiler sonrada kupanın yanına Anayasayı bıraktılar.

ANAYASAYI DEVİRMEYİN

Oturumu yöneten AKP'li TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ise oy kullanan milletvekillerini, “Üst üste koydunuz, dikkatli olun Anayasayı devirmeyin” diye ikaz ederken, kupaları alan görevlileri de “Oy kupalarını kaldıralım ama Anayasayı devirmeden…” diye uyardı.

BAHÇELİ-HDP DİYALOGU

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Genel Kurul'da HDP'lilerle bir süre sohbet etti. MHP sıralarının hemen yanında oturan HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım ile tokalaşan Bahçeli, HDP'li Pervin Buldan'ın da katıldığı kısa süreli bir sohbet yaptı. HDP'lilerin, intihara kalkışan MHP'li Saffet Sancaklı'nın eşiyle ilgili geçmiş dileklerini paylaştılar.

AYNI KABİNE GİRDİLER

Başbakan Binali Yıldırım ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, aynı anda oy kullanınca aynı kabini tercih ettiler. Önce Başbakan sonra Kılıçdaroğlu kabine girerek oyunu zarfa koydu. İki lider farklı kupalara oylarını attılar.

342 KABUL ÇIKTI

Teklifin 17. Maddesinin oylamasına 484 milletvekili katıldı. 342 kabul, 135 ret oyu kullanılırken, 3 oy boş, 2 oy geçersiz sayıldı, 2 oy çekimser çıktı. Teklif, TBMM ile Cumhurbaşkanlığı seçiminin birlikte yapılmasını, Meclis iç tüzüğünün Anayasa kabul edildikten sonra 6 ay içinde değiştirilmesini, HSK üyelerinin 30 gün içinde seçilmesini içeriyor.