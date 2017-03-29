Başbakan Yıldırım’dan ‘OHAL’ açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, Olağanüstü Hal’in uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin, “OHAL 19 Nisan’a kadar geçerli. 19 Nisan’dan önce de bir karar alınır, aynı anda Meclis’e bildirilir ve Meclis gereğini yapar eğer uzatılacaksa. Her an gündeme almanın bir aciliyeti yok” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Olağanüstü Hal’in uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin, “OHAL 19 Nisan’a kadar geçerli. 19 Nisan’dan önce de bir karar alınır, aynı anda Meclis’e bildirilir ve Meclis gereğini yapar eğer uzatılacaksa. Her an gündeme almanın bir aciliyeti yok” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, bir özel televizyonda katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin soruları cevaplarken, Milli Güvenlik Kurulu'nda OHAL'in ele alınıp alınmadığına ilişkin soruya, “Gündemde yoktu, gündemde olmayan bir konuydu. Biliyorsunuz, OHAL 19 Nisan'a kadar geçerli. 19 Nisan'dan önce de bir karar alınır, aynı anda Meclis'e bildirilir ve Meclis gereğini yapar eğer uzatılacaksa. Her an gündeme almanın bir aciliyeti yok” açıklamasında bulundu.

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Anayasa konusunda yapılan tartışmalar değinen Yıldırım, “5 yıl icraat yapmak için gerekli bir süre. Yazın seçim, kışın seçim, milletin işi gücü var. Bir seçimde ikisini de bitiriyor. Milletimiz nasıl bir ayarlama yapacağını çok iyi bilir. Getirilen değişiklik her şeye bir çözüm getiriyor. Cumhurbaşkanı seçiliyor ama denetim mekanizmaları var. Arada kontrol ve dengeleme mekanizmaları var. O bakımdan hiçbir mahsuru yok. 5 senede ikisinin beraber olması ülkede istikrarın kalıcı hale gelmesi bakımından önemli bir şey” diye konuştu.

Eyalet sistemi ile üniter yapının ayrı bir şey olduğuna dikkati çeken Yıldırım, “Üniter yapıyla biz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi getiriyoruz. Bu sistem geldiği zaman bir kere artık zayıf hükümetler dönemi kalkıyor. Hükümet kuruldu, kurulmadı, güvenoyu aldı almadı” dedi.

Mevcut sistemin, ülkeyi kalkındırmaya yönelik kurgulanmadığını belirten Yıldırım, “Bu sistem bazen tek başına iktidar çıkarıyor, Türkiye büyüyor yol alıyor. Sonra birden tek başına iktidar ya darbeyle yok ediliyor, ya kendiliğinden bir sonraki seçimde kaybediliyor. Kazandıkları her şey yok olup gidiyor” şeklinde konuştu.

Ülkelerin yönetim sistemleri ve ekonomileri arasındaki bağlantıları tablolarla açıklayan Başbakan Yıldırım, Türkiye'de geçmiş dönemlerde yaşanan süreci de anlattı. Yıldırım, “Bu millet artık sürekli büyümek istiyor, milli gelirinin artırılmasını istiyor. Yeni fabrikalar, işyerleri. Bilişimi, teknolojiyi sadece kullanan değil, bilgiye sahip olmak istiyoruz, yani fark oluşturmak istiyoruz. Bu sistem, bu değişiklik bu garantiyi getiriyor” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve Meclis'in birbirini karşılıklı feshedebileceği yönündeki söylemlerin hatırlatılması üzerine Yıldırım, “Ben müsteşarımı 6 ay atayamadım, biz geçinmenin yoluna baktık. Engellere rağmen çalıştık, çabaladık. Bu sistem, bir kazandırıyor, iki kaybettiriyor. Mehter yürüyüşü bile değil, iki ileri bir geri değil, bir ileri iki geri. Bizde ihtiras yok. Bunun toptan çözülmesi lazım, topyekün bu meselenin halledilmesi lazım” açıklamasında bulundu.