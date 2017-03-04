Başbakan Yıldırım’dan PKK ve Kandil’e rest!

Başbakan Binali Yıldırım, Kırşehir mitinginde, " PKK da Kandil de 'Hayır' çıkması için uğraşıyorlar ama evet çıkacak siz de biteceksiniz." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Kırşehir mitinginde, " PKK da Kandil de 'Hayır' çıkması için uğraşıyorlar ama evet çıkacak siz de biteceksiniz." dedi.

Kırşehir'in Cacabey Meydanı'nda düzenlenen mitinge, Başbakan Yıldırım, “Alman makamlarının bu konudaki tutumlarını iki ülke arasındaki iyi ilişkilerle bağdaşmayan bu tutumlarını gözden geçirmeye davet ediyorum. Almanya'da hayır diyenler teröristlerin bayraklarını dalgalandıranlara izin vereceksiniz. Ay yıldızlı bayrağını dalgalandıranlara yasak koyacaksınız. Bu kabul edilemez” dedi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için Kırşehir çoktan yeşil ışığı yakmış” diyerek mitingdeki konuşmasında şunları söyledi:

“Çıktığımız bu olaylarda tatsız olaylar da oluyor. Almanya'da iki bakanımızın, gurbetçilerimizle yapacağı toplantıları eften püften sebeplerle iptal ettiler. Bu demokrasiye karşı özgürlüklere karşı çok talihsiz bir karardır. Alman makamlarının bu konudaki tutumlarını iki ülke arasındaki iyi ilişkilerle bağdaşmayan bu tutumlarını gözden geçirmeye davet ediyorum. Almanya'da hayır diyenler teröristlerin bayraklarını dalgalandıranlara izin vereceksiniz. Ay yıldızlı bayrağını dalgalandıranlara yasak koyacaksınız. Bu kabul edilemez. Demokrasi önüne set çekilemez. Demokrasi gürül gürül akan bir nehirdir. Almanya'daki vatandaşlarımızın bu tutum karşısında evet oylarıyla daha da coşup yedi düvele demokrasi dersi verecektir. Biz buna inanıyoruz. Kandil'de bir panik var, bir endişe var. ‘Evet çıkarsa biz biteriz' diyorlar. ‘Evet' çıkacak siz de biteceksiniz. Milletim bu terör gruplarına prim vermez. 16 Nisan’ı iple çekiyoruz. Vatandaş ne yapacağını bilir”.

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“Türkiye'de Cumhuriyet 1923'te kurudu. Rejim değişiyor diyorlar. Türkiye'de rejim sorunu yok” diyen Yıldırım, “Değişime direnen bir ana muhalefet sorunu var. Asıl problem CHP'nin kafasında. Başörtüsü problemi olduğu zaman yasağı ne için aldırdılar, rejim değişecek diye. Başörtüsü yasağı kaldırıldı, rejim değişti mi? Milletin bunları tanıması lazım. Bunlar milleti korkularla bu günlere getirdiler. Bu anayasa değişikliği istikrar getiriyor. Bu çift başlılık olmasaydı Türkiye'de bugün 65. Hükümet 2183 yılında kurulabilecekti. Zayıf hükümetler ve koalisyonlar nedeniyle iktidarlar darbelerin oluşması için bir alt yapı teşkil etti. Bu değişiklikle hükümeti artık doğrudan sandıkta siz kuracaksınız.

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Anayasa değişikliği Erdoğan için yapılıyor diyorlar. Bu değişiklikle gelecek sistem 17 Nisan'da başlamıyor. 2019 seçimlerine kadar bu hükümet iş başında. Yapılacak seçim sonrasında bu sistem uygulanacak. Bütün değişiklikler yapılacak ve önümüzdeki yapılacak seçimlerde her şey hazır hale gelecek. Bunların hukuktan haberi yok, anayasa değişikliğini bile okumamışlar.

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Bu sistemle vekil iktidarından millet iktidarına geçiyoruz. Kılıçdaroğlu diyor ki ‘Tek adam olmaz' senin için iki tane Cumhurbaşkanı seçelim. Nasıl olacak? Tek adam olacak patron da millet olacak. Köprü yapıyoruz, hızlı tren yapıyoruz önce hayır diyorlar, en önce onlar kullanıyor. Bunlar böyle” ifadelerini kaydetti. İHA