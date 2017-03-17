Başbakan Yıldırım’ın Karabük mitinginde ‘hayır’ sessizliği

Karabük'te konuşan Başbakan Binali Yıldırım, Kandil (PKK) için "Hayır çıkarsa biz bittik diyorlar" dedi, miting alanı sessizliğe büründü.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir radyo programında, yeni anayasa taslağını anlatırken dili sürçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Başbakan’ ile ‘Parti genel başkanı’ ifadesini karıştırmıştı. CHP liderinin bu ‘gafı’ başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım başta olmak üzere AKP’liler tarafından ti’ye alınmış ve kampanya malzemesi haline getirilmişti. Kılıçdaroğlu’nun yaşadığı dil sürçmesinin bir benzerini dün de Başbakan Binali Yıldırım yaşadı. Karabük’te yeni anayasaya ‘evet’ oyu istemek için partisinin düzenlediği mitingte konuşan Başbakan’ın terör örgütü PKK ile ilgili kurduğu cümle şok etkisi yarattı.

“KANDİL ‘HAYIR ÇIKACARSA BİZ BİTTİK’ DİYOR”

Başbakan Yıldırım yeni anayasayı anlatırken “Kandil’in koltuğunun altına girmiş onların emrinden çıkmayan, bölücü parti çukur siyasetinin mimarı HDP, PKK, FETÖ, DEAŞ… Kandil’den üst üste beyanatlar… Efendim hayır çıkarsa biz bittik…” dedi.

5 SANİYE BOYUNCA ÖLÜM SESSİZLİĞİ

Yıldırım’ın bu sözleri alanda şok etkisi yarattı. Kendisi de 5 saniye kadar sessizliğe bürünen Yıldırım daha sonra sözlerine “Hayır çıkarsa biz bittik demiyorlar da evet çıkarsa biz bittik diyorlar” diye devam etmeye çalıştı. Başbakan’ın ve miting alanındakilerin yaşadığı şaşkınlık ise kamelara yansıdı.