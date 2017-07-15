Başbakan köprüye yürüyor

Başbakan Binali Yıldırım 15 Temmuz yürüyüşüne Çengelköy'den katıldı.

Başbakan Binali Yıldırım ve kabine üyeleri, Çengelköy’den 5 kilometre uzaklıktaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne doğru yürüyüşe geçti.

Başbakan Yıldırım, vatandaşların yoğun sevgi gösterileri altında yürüyüşüne Beylerbeyi’ne kadar devam edecek.

Yıldırım, Çengelköy’de bekleyenlere yaptığı konuşmada, “Çok değerli Çengelköylüler, değerli hemşehrilerim, aziz İstanbullular… Şimdi hep beraber Şehitler Abidesi’ne doğru yürüyoruz. Gelecek için, istiklal için, İstikbal için, bir daha terör örgütlerinin, darbecilerin, bu ülkede her hangi bir kalkışmaya cesaret edememeleri için, birlik için, beraberlik içini, tek millet için, tek bayrak için, tek vatan için, tek devlet için hep beraber yürüyoruz arkadaşlar” dedi. Açıklamanın ardından Başbakan Yıldırım ve yanında bulunan bakanların Şehitler Abidesi’ne yürüyüşe geçti.

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“EN AĞIR CEZAYI ALACAKLAR”

Başbakan Yıldırım, yürüyüş sırasında da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Başbakan şöyle dedi: “Bu alçaklar hukuk içerisinde hak ettikleri cezayı alacaklar. Vatandaşlarımız, şehit ve gazi yakınlar müsterih olsun. Hukuk içinde hak ettikleri en ağır cezayı alacaklar. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu bayrakları hiç kimse indiremeyecek, bu ezanları hiç kimse dindiremeyecek.”