Başbakan’a ‘abidik gubidik’ sorusu!

CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar, Başbakan Binali Yıldırım’a, “Abidik, gubidik sözlerinizden neyi kastetmek istediniz?” diye sordu.

Baydar, TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesinde, Başbakan'ın 3 Mart 2016 Cuma günü Sinop'taki referandum çalışmasında, “Sonra orada abidik gubidik bir takım işler oluyor. Bir bakıyorsunuz hiç aklımıza gelmeyenler başbakan olmuş…” sözlerini dile getirdiğini belirterek, “Açıklamanızda bahsettiğiniz söz konusu Başbakanlar içerisinde siz de var mısınız? Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğundan bu zamana kadar geçen süre içerisinde, sizin deyiminizle abidik, gubidik bir takım işler olarak hiç aklınıza gelmeyen kimler Başbakan olmuştur? Açıklamanız içerisinde yer alan ‘abidik, gubidik' sözlerinizden neyi kastetmek istediniz?” sorularını yöneltti. ANKA