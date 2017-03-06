Başbakan’dan canlı yayında önemli açıklamalar

Başbakan Binali Yıldırım, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Yıldırım, Almanya'nın Türk bakanlara yönelik yasağının ‘çifte standart’ olduğunu söyledi ve bu konuda topun ilgili belediyelere atılmasını kabul edilemez bulduklarını ifade etti. Çözüm için yürütülen görüşmelerde gelinen noktanın ‘programların Almanya Dışişleri Bakanlığına verilmesi’ olduğunu anlatan Yıldırım, iki ülkenin ilgili bakanlarının yarın bir araya geleceğini açıkladı.

Başbakan Binali Yıldırım, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Yıldırım, Almanya'nın Türk bakanlara yönelik yasağının ‘çifte standart’ olduğunu söyledi ve bu konuda topun ilgili belediyelere atılmasını kabul edilemez bulduklarını ifade etti. Çözüm için yürütülen görüşmelerde gelinen noktanın ‘programların Almanya Dışişleri Bakanlığına verilmesi’ olduğunu anlatan Yıldırım, iki ülkenin ilgili bakanlarının yarın bir araya geleceğini açıkladı.

“Almanya ile birçok konuda derin fikir ayrılıklarımız var” diyen Başbakan Yıldırım, bu sorunların başında Almanya'da cirit atan teröristlerin iade edilmemesi olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkel'e terör örgütü PKK'yla ilgili 4 bin 500 dosya verdiğini ama hala bu konuda çıt çıkmadığını, bunu Şansölye'ye sorduğunda “Konuya mahkemeler bakıyor, karışamayız” dediğini anlatan Başbakan; buna rağmen Türkiye'de tutuklanan Deniz Yücel'i istemekte beis görmediklerini, kendilerinin de aynı cevabı verdiklerini ilettiklerini anlattı.

“Alman gazetelerinin hiçbirinde Türkiye lehine tek bir haber göremezsiniz” diyen Yıldırım, “Bunun yanlış bir şey olduğunu Sayın Merkel'e de söyledim” ifadelerini kullandı.

YARALI ASKERLERİN DURUMU

“Önce şunu söyleyeyim, El Bab’ın kuzey doğusundaki Şeyh Nasır bölgesine Münbiç tarafından PYD’lilerin olduğu tahmin edilen kişiler ateş açtılar. Hafif şarapnel parçalarıyla yaralanan 4 tane askerimiz var.Hayati tehlikeleri yok bu sabah oldu olay. Dolayısıyla tedavileri devam ediyor ama hemen karşılık verildi. Münbiç’te işler biraz keyifli hale geliyor. Orada ABD bayrak dikiyor, Rusya’da yanına bayrak dikiyor. Bayrak yarışına döndü orada iş. bir yandan da PYD’liler, YPG’liler orada duruyor. Türkiye’nin dediği şey çok açık. Bizim Münbiç’te filan gözümüz yok. El Bab’ta da gözümüz yok, Suriye’de de gözümüz yok. Bizim dediğimiz tek şey var buradaki PYD ve YPG unsurları Fırat’ın doğusuna geçecek. Burası PYD’den, YPG’den temizlenecek. O sağlandıktan sonra orada Suriye unsurlarının olması gayet doğal çünkü orası Suriye toprakları. Biz diyoruz isterseniz üçlü mekanizma yaparız Rusya, ABD, Türkiye orada PYD ve YPG gibi terör gruplarından tamamen temizlenir. Aynen bizim Fırat Kalkanı’nda Cerablus’a yaptığımız, Rai’de yaptığımız, Dabık’ta, El Bab’ta yapmaya başladığımız Suriyeliler gelir buralara yerleşirler hayat normale dönmüş olur. Bizim dediğimiz bu. Oradaki Rusya ile ABD ile bir koordinasyon sağlamadan Münbiç’e bir operasyon yapmanın anlamı yok. Sonuç çıkmaz, olaylar daha karmaşık hale gelebilir. Onun için şu anda askeri düzeyde, teknik düzeyde görüşmeler yapılıyor. “.

SURİYELİ PİLOTUN DURUMU

Türkiye sınırları içine düşen Suriye rejimine ait uçağın pilotunun tedavisinin sürdüğünü anlatan Başbakan Yıldırım, ailesinin pilotu görmek istediği, buna izin vereceklerini kaydederek, “İnsani muamele bizim geleneğimizde var” dedi.

BAHÇELİ’NİN ERDOĞAN’LA İLGİLİ AÇIKLAMALARI

Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘Erdoğan yalnız değildir’ açıklamasını değerlendirdi. Yıldırım, Bahçeli’nin çok anlamlı bir açıklama yaptığını, bir dayanışma örneği gösterdiğini belirtti.

Başbakan Yıldırım MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin Erdoğan ile ilgili açıklamasını yorumladı;

“Sayın Bahçeli çok anlamlı bir açıklama yaptı. Bir dayanışma örneği gösterdi.Avrupa ülkelerinin önümüzdeki halk oylamasına yönelik tutumlarını karşı sayın cumhurbaşkanımızın, bizim yaptığımız açıklamalar üzerine doğrusu güzel bir davranış içerisinde bir dayanışma birlikte Avrupa’ya güzel bir mesaj verildi. Daha önce bunu sayın Baykal da yapmıştı. Ben teşekkür ediyorum çünkü mesele memleket meselesi olunca diğer şeyler teferruat oluyor. Biz zor durumlarda sıkıntılı durumlarda ne kadar ayrı düşünsek de birlikte hareket edebiliyoruz. Bunu 15 Temmuz sonrası Yenikapı ruhuyla ortaya koyduk. Bugün Avrupa’nın ülkemizdeki halk oylamasını yönlendirmeye yönelik bu maksatlı çıkışlarına karşı da böyle bir tutum güzel bir mesaj oldu ve Türkiye’nin milli meselelerde nasıl bir araya geldiğini göstermesi bakımından önemli diye düşünüyorum.”.