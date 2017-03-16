Başbakan’dan Hollanda seçimi yorumu

Başbakan Binali Yıldırım: Türkiye büyük bir devlet. Artık Avrupa bile siyasetini Türkiye'ye göre yapıyor. Bakın sonuçlara, Türkiye Hollanda seçimlerine de ayar verdi.

Başbakan Binali Yıldırım, Milli İrade Meydanı’nda Çankırılılara hitap etti. Yıldırım’ın, “Yarenler diyarı Çankırı 16 Nisan’a hazır mı?” sorusuna vatandaşlar ‘evet’ cevabını verdi. Türkiye’nin tadının tuzunun Çankırı’dan sorulduğunu belirten Yıldırım, “Çankırı’nın insanı feraset sahibidir, asildir, çalışkandır, yarendir yaren. Bütün Türkiye’nin sofrasında Çankırı’nın tuzu vardır, tuzu. Sizler Türkiye’yi daha büyük hedeflere taşımak için her zaman yanımızda oldunuz. Milletin adamı, AK Parti Genel Kurucu Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın hep yanında oldunuz, size Cumhurbaşkanımızın selamını getirdim. 2007 halk oylamasında Çankırı, bir destan yazdı. Cumhurbaşkanını halk seçsin dedi, yüzde 81,5 destek verdiniz. Allah sizden razı olsun. Şimdi, Çankırı hanımefendiler, beyefendiler AK gençlik, ülkücüler, milliyetçi kardeşlerim sizden bir söz almak istiyorum. Çankırı Türkiye rekoruna talip mi, yüzde 95’e ne dersiniz, tamam mı? Yüzde 5’te onlara kalsın canım. Hepsine gerek yok değil mi? Onlara kalsın kalsın. Allah sizden razı olsun” ifadelerini kullandı. Yıldırım, “15 Temmuz gecesi bu meydanı bir saat içinde 25 bin kişiyle doldurdunuz, Türkiye’ye sahip çıktınız, demokrasiye, milli iradeye sahip çıktınız. Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakana, hükümete sahip çıktınız. Türkiye’nin geleceğine sahip çıktınız ve bu güzel ülkeyi alçak FETÖ hainlerine teslim etmediniz. Size yakışanı yaptınız. bu topraklarda yetişen 9 yiğit evladımızı, Çankırılı 9 yiğidimizi o gece şehit verdik. Onların hepsi Çankırı’nın baştacıdır, medarı iftiharıdır. 15 Temmuz şehitlerimize ve ülkemizin bağımsızlığı için, milletimizin birliği için hayatını kaybeden şehit olan bütün kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Kahramanlığınız, yiğitliğiniz için teşekkür ediyorum. Çankırı bizim 15 Temmuz karargahımızdır. Bir de siz bu meydandaydınız, ben de hemen yukarıda Ilgazdaydım. Ilgaz’dan bu alçak darbe girişimini önlemek için gerekli talimatları, çalışmaları oradan yaptım. Dolayısıyla, Çankırı’nın benim için özel bir anlamı var. Çankırı, ikinci kurtuluş savaşının verildiği yerdir, Türkiye’nin tapusunun sahibidir” diye konuştu.

“Terörle mücadelede kararımız tamdır”

Terörle mücadele vurgusu yapan Yıldırım, “FETÖ, PKK, PYD, DEAŞ, terör örgütlerine karşı sizden aldığımız güçle amansız bir mücadele veriyoruz. FETÖ’nün inine gireceğiz dedik, şimdi kaçacak yer arıyorlar. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, hiç farketmez önünde sonunda adaletin önüne çıkacak, gerekli hesabı verecekler. PKK, bölücü terör örgütü de mağaralarını da inlerini de başlarına geçirdik. Kazdıkları çukurdan çıkamadılar. Artık terörle mücadelede de kararımız tamdır. Terör neredeyse, ister yurtdışında ister yurtiçinde oralara gideceğiz, inlerini başlarına geçireceğiz. Suriye’de, FIrat Kalkanı ile başarılı bir operasyon yapıp DEAŞ terör örgütünü nasıl yok ettiysek diğerlerini de aynı şekilde halledeceğiz. Birileri teröristlerle iş tutabilir ama Türkiye Cumhuriyeti terörle asla iş tutmayacak kadar büyük bir devlettir. Bizim terörle mücadelemizin ülke güvenliği olduğu kadar bölge güvenliği ve dünya barışı için önemlidir” açıklamasında bulundu.

“Demokratik Avrupa değerleri diyor, özgürlük diyor, insan hakları diyor, diyor da diyor ama onların gerçek yüzünü şu bir haftada gördük” diyen Yıldırım, “Almanyası, İsviçresi, Hollandası mesele Türkiye olunca nasıl birden birde diktatörleştiklerini, nasıl yasakçı bir uygulamaya geçtiklerini hep beraber gördük. Oralarda hayır demek serbest, evet demek yasak. Bunların fikir özgürlüğünden, hürriyetlerden, insan haklarından anladığı bu kadar. Ne diyor gönüller sultanı Mevlana Celaleddin Rumi, ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. Ey Hollanda, ey Almanya özgürlükçü görünüp yasak uygulamak size yakışıyor mu? Türkiye’ye düşman olanları, teröristleri koruyup kollayacaksınız, cirit atacaklar, bakanlarımız geldiğinde de yolunu keseceksiniz, konuşturmayacaksınız. Orada olanları görüp bakanlarımıza destek olmaya gelen soydaşlarımızın gurbetçilerimizin üzerinde atlarınızla itlerinizle yürüyeceksiniz. Bu zorbalık, bu yasakçı zihniyet Avrupa için kara bir lekedir. Hiç merak etmeyin, Türkiye büyük bir devlet. Artık Avrupa bile siyasetini Türkiye’ye göre yapıyor. Bakın sonuçlara, Türkiye Hollanda seçimlerine de ayar verdi. Bir müddet daha ırkçılığı Avrupa’da frenledi ama aklınızı başınıza alın, bu düşmanca politikalar, İslam düşmanlığı, Türk düşmanlığı, İslam korkusu sizi doğru bir sonuca götürmez. Onun için bölgesel barış, küresel kardeşlik için din, mezhep, görüş farklılıklarını bir tarafa bırakacağız. Çünkü, biz aynı yaradanın kullarıyız. Yaradandan ötürü birbirimizi seveceğiz” şeklinde konuştu.

GURBETÇİLERE UYARI

Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Şunu Avrupa’nın bazı ülkeleri hiç unutmasın bu yapılanları bir kenara yazdık, gerektiği zaman gerekli karşılıklar da verildi, verilmeye devam edecek. Bu baskıcı tutuma en güzel cevabı siz Çankırı, 16 Nisan’da vermeye hazır mısınız? Eminim ki Avrupa’da yaşayan 5 milyon kardeşimiz de bunları takip ediyor. Onları sakin olmaya, kışkırtmalara aldırış etmemeye davet ediyorum. Değerli gurbetçi kardeşlerim, vereceğiniz cevap seçiminiz olsun. 16 Nisan’da vereceğiniz cevap Avrupa için en iyi ibret olsun. Ey Hollanda Rotterdam ordaysa, Çankırı burada, yarenler diyarı burada. 16 Nisan’da büyük Türkiye’nin önünü açmaya hazır mıyız? Yeni bir diriliş, yeni bir yükselişe var mıyız?” diye sordu.

“Bazıları bu değişimi istemiyor” diyen Yıldırım, “Niye istemiyor? Onlar değişimden korktular, değişim demek gelişme demek, kalkınma, daha fazla büyüme, daha fazla fabrika, gençlere daha fazla iş demek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, şahısların meselesi değil, memleket meselesidir. Sen ben meselesi değil. Diyorlar ki bu sistem Recep Tayyip Erdoğan için. Buradan söylüyorum, bu sistem değişikliği Erdoğan için değil, her doğan içindir. Peki, bu değişiklikle ne olacak? Ortalıkta yalan yanlış bilgi kirliliği dolaşıyor. Kemal Kılıçdaroğlu sazı almış eline, aklına geleni söylüyor ama söylediklerinin hiçbiri bir işe yaramaz. Ancak bir tane doğru şey söyledi, onun için teşekkür ediyorum. Bugüne kadar tek birşeyi söyledi, bir radyo programında ne dedi biliyor musunuz? Bir radyoda soruyorlar, diyorlar ki bu sistemi niye istemiyorsunuz? Diyor ki Kılıçdaroğlu efendim diyor, bu sistem değişirse yeni sisteme göre Cumhurbaşkanı bir partiden seçilir, Başbakan da başka partiden olursa anlaşamazlarsa ne olacak. Uyan da balığa gidelim, uyan. Ya zaten bunun için bu değişiklik yapılıyor. Yardımcısı da diyor ki, Kılıçdaroğlu bu anayasa değişikliğini okumadı diyorsunuz, o tersinden bile okur diyor. Tersinden okumuş, o da doğru. Bizim anlatmaya çalışıp da anlatamadığımızı Kemal Bey en iyi şekilde anlattı. Bir eksiği kaldı, bu şartlar altında artık hayır kampanyasını bırakıp bizim kampanyaya dahil olsun. Ona da yer var” açıklamasında bulundu. Vatandaşların tamamının Türkiye’nin daha fazla büyümesinden rahatsızlığı olmadığını belirten Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yapılması planlanan değişiklere ilişkin bilgi verdi. (İHA)