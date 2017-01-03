Başbakan’dan Kemal Kılıcdaroğlu’na suikast uyarısı

Başbakan Binali Yıldırım’ın, Ortaköy’de yaşanan katliamdan kısa bir süre önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast ihbarlarının arttığı yönünde bilgi verdiği belirtildi. Bilginin CHP lideri ile yüz yüze görüşme beklenmeden telefonla iletildiği öğrenildi.

Başbakan Binali Yıldırım’ın, Ortaköy’de yaşanan katliamdan kısa bir süre önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast ihbarlarının arttığı yönünde bilgi verdiği belirtildi. Bilginin CHP lideri ile yüz yüze görüşme beklenmeden telefonla iletildiği öğrenildi.

Başbakan Binali Yıldırım’ın, Reina’daki hain saldırı öncesi CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu telefonla arayarak suikast uyarısı yaptığı iddia edildi.

Cumhuriyet gazetesinden Erdem Gül’ün haberine göre; başta ana muhalefet lideri olarak Kılıçdaroğlu ve muhalefet partilerinin liderlerini hedef alacak suikast ihbarlarının arttığı uyarısı iletildi. Acil boyuttaki ihbarlar nedeniyle zaman kaybedilmemesi için yüz yüze görüşme beklenmeden Kılıçdaroğlu telefonla bilgilendirildi.

Çok gizli tutulan uyarının bizzat Başbakan Binali Yıldırım'dan geldiği ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de aynı yönde bilgilendirilmiş olabileceği belirtiliyor. Kılıçdaroğlu'na ihbarlar ve değerlendirmelerin ciddi olduğu belirtilerek, her türlü önlemin alınması gerektiği, bu çerçevede zırhlı araç tahsis edileceği bilgisi verildi. Ancak Kılıçdaroğlu'nun halen zırhlı aracı kullanmaya başlamadığı öğrenildi.

KILIÇDAROĞLU’NA DAHA ÖNCE DE SUİKAST UYARISI YAPILMIŞTI

25 Ağustos 2016 tarihinde Artvin'de Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna roketatarlı saldırı düzenlenmişti. Korumalarının da çatışmaya girdiği bu saldırıda Kılıçdaroğlu ve CHP'liler yara almamış ancak, 1 er şehit olmuş, 2 astsubay da yaralanmıştı. PKK'nin üstlendiği bu saldırının ardından hükümetten Kılıçdaroğlu'na yine zırhlı araç önerisi gelmiş, ancak Kılıçdaroğlu zırhlı araç almayı kabul etmemişti.