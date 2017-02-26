Tek adam olacak! Başka ne olacak…

Başbakan Binali Yıldırım Kahramankazan'da düzenlenen mitingte partililerine seslendi. Bütün yetkinin tek kişiye verilmesini eleştirenlere seslenen Yıldırım "Dillerine dolamışlar. Tek adam olmaz diye. Tek adam. Başka ne olacak! Bir gemide iki kaptan olmaz. Bir atta iki süvari olmaz. Tek olacak" diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım Kahramankazan'da düzenlenen mitingte partililerine seslendi. Bütün yetkinin tek kişiye verilmesini eleştirenlere seslenen Yıldırım "Dillerine dolamışlar. Tek adam olmaz diye. Tek adam. Başka ne olacak! Bir gemide iki kaptan olmaz. Bir atta iki süvari olmaz. Tek olacak" diye konuştu.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı partili olur mu? eleştirilerine Yıldırım, “Cumhurbaşkanı partili olur mu? Olur. Bal gibi olur, çok da güzel olur. Sayın Cumhurbaşkanı cumhurbaşkanlığı seçimlerine girerken AK Partili değil miydi?” diyerek yanıt verdi. Diğer yandan Yıldırım, özgür medya eleştirilerine de değindi ve ‘Eskiden manşetlerden hükümete ayar vermeye kalkarlardı. Artık manşetlerle hükümet kurup yıkmak hayal oldu” diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım, referandumuna dair ilk mitingini darbe girişiminden sonra ismi değiştirilen Kahramankazan’da yaptı. Burada halka seslenen Yıldırım, “Sizin bu ilçeyi dar ettiğiniz örgütün elebaşısı Pensilvanya’da bu evetleri duydukça kriz geçiriyor, fenalaşıyor. Bölücü terör örgütü PKK, darlanıyor, kuduruyor. Çünkü diyorlar ki, ‘Eyvah, 48 günümüz kaldı. 48 gün sonra millet sandığa gidecek evet diyecek, bizim de biletimizi kesecek'” dedi.Yıldırım ayrıca Kazanlılara yol müjdesi vererek. Ankara-Kazan yolunu genişleteceklerini söyledi.

Binali Yıldırım’ın konuşmasından satır başları

“15 Temmuz gecesiydi, devletin içine çöreklenen ve ihanet edeceği günü bekleyen bir grup azılı terörist ‘doğru zaman’ diyerek işe koyuldu. Kahramankazanlı kardeşlerim ne yaptı? Darbecilere millet ve demokrasi düşmanlarına canınız pahasına meydanları dar ettiniz. Bu alçak darbe girişimine karşı onurlu, haysiyetli direnişinizi ortaya koydunuz. 8 bin kişiyle darbecilerin ele geçirdiği Akıncı Kışlasını kuşatan siz Kahramankazanlılar oldunuz. Uçaklar kalkmasın diye bütün yılın ekinini, tarlasını yakan da sizdiniz. Darbeye karşı ilk sivil dayanışmayı, direnişi başlatan da Kahramankazan’ın kahraman insanları oldu.

“15 Temmuz milletin zaferidir. O zaferde ilk cümleyi Kahramankazanlılar söyledi. F-16’lardan korkmadınız, canınızı siper ettiniz. Kahramankazan 16 Nisan’da sandığa gidecek, 15 Temmuz darbecilerin zihniyetini Türkiye’de sonsuza kadar silinmesini sağlayacak.

“FETÖ elebaşı kriz geçiriyor, PKK kuduruyor”

“Sizin bu ilçeyi dar ettiğiniz örgütün elebaşısı Pensilvanya’da bu evetleri duydukça kriz geçiriyor, fenalaşıyor. Bölücü terör örgütü PKK, darlanıyor, kuduruyor. Çünkü diyorlar ki, ‘Eyvah, 48 günümüz kaldı. 48 gün sonra millet sandığa gidecek evet diyecek, bizim de biletimizi kesecek’.

“Buraya Kazan’a, 15 Temmuz’dan hemen sonra geldik. İçimiz buruktu, hala da öyle. 9 vatan evladını Kazan’da toprağa verdik. Bu şehitlerimizin bize emaneti olan bu mübareket vatanımız için bir görevimiz var. 16 Nisan’da sandıklara gideceğiz. Terör güruhlarını sevindirmeyeceğiz, yeni anayasa bu ülkeye huzur getirecek, kardeşlik getirecek. İstikrarın devamı için, ülkenin birliğini, beraberliğini daha da güçlendirmek için yeni anayasaya evet diyeceğiz.

Dün Ankara’nın en büyük spor salonunda binlerce millet sevdalısıyla bir olduk. Gördük ki, oranın coşkusu sel olup 81 ile akıyor. Şimdi görüyorum ki, Kahramankazan’da da siz işi çoktan bitirmişsiniz. 15 Temmuz’da milli iradesini, demokrasisini canıyla, kanıyla savunan Kahramankazanlılar kararını vermiş. 16 Nisan’ı sabırsızlıkla bekliyorsunuz.