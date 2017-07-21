Başbakan’dan son dakika açıklaması: 354 yaralı var

Ege depremi sonrası bir son dakika açıklaması da Başbakan Binali Yıldırım'dan geldi. Yıldırım'ın açıklamasına göre 354 yaralı var.

Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazı çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulunuyor. Yıldırım açıklamasında Ege’de yaşanan depreme ilişkin son verileri paylaştı. Yıldırım korkutan deprem sonrası “Can kaybı yok 354 yaralı var.” dedi.

DEPREM AÇIKLAMASI

Yıldırım şunları söyledi; “Bütün alanlar tarandı, şu ana kadar raporlanan can kaybı söz konusu değil. 354 vatandaşımızın tedavileri görüldü, tedavisi devam eden 24 vatandaşımız var. Oradaki tahliyeler için gerekli tedbirler alınıyor.”

ALMANYA GERİLİMİ

Almanya Türkiye ile ezeli bir stratejik ortaktır, 1. Dünya Savaşı’nda beraber olduk. Onun öncesinde de Osmanlı İmparatorlu ilişkilerinin de köklü bir geçmişi var, bugün de hükümetimiz stratejik ortak olarak görmeye devam ediyor. Zaman zaman mülahazalarla ilişkilerde gerginleşme olabiliyor, benim buradan çağrım, teenni ile hareket etmektir. İlişkilerin zarar görmesinin Almanya’ya da Türkiye’ye de yararı yok. En büyük gerginlik gerek FETÖ gerek PKK’nın faaliyetlerini sürdürmesi. Gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz. Bizim isteğimiz uluslararası hukukun gereği.

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