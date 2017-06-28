Başçalan hesabını kim yönetiyordu?

Abdülkadir Selvi, 2014 yılına 'damga vuran' Twitter'daki Başçalan hesabının, Emniyet içerisindeki Fethullahçı yapının (FETÖ) kontrolünde bizzat Ankara Emniyet Müdürlüğü binasından kontrol edildiğini yazdı.

Hükümete yakın gazetecilerden Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, bugünkü köşesinde FETÖ’nün sosyal medyadaki ‘kumpas hepaplarını’ irdeledi. 17 Aralık sürecinde; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ses kayıtlarının yayımlandığı Başçalan hesabı hakkındaki son bilgileri paylaşan Selvi, söz konusu hesabın Ankara Emniyet Müdürlüğü binasından yönetildiğini yazdı.

İşte Selvi’nin yazısından ilgili bölüm;

“Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde yayın yapan ‘bascalan' hesabı nerede oluşturulmuş? Adres, devletin içi. Hem de devletin en mahrem kurumlarından birinde, o zaman Türkiye Cumhuriyeti başbakanı olan Erdoğan hakkında hesap oluşturulmuş. Sadece oluşturulmamış, aktif olarak kullanılmış. Aklınıza hemen MİT gelmesin. IP adresini de vereceğim. Daha doğrusu hesabın adresini veren ben değilim. Turkcell Superonline tarafından 17.04.2014 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na gönderilen, ‘IP Adresi Kullanıcı Tespiti Hakkındaki' yazıda, ‘bascalan' hesabının açıldığı ve aktif olarak yönetildiği adresi olarak, ‘Emniyet Genel Müdürlüğü' gösteriliyor. FETÖ devlete nasıl sızmış görüyor musunuz? Devlete istihbarat sağlamakla görevli birimde, ülkenin başbakanı aleyhinde hesap oluşturulup yönetilmiş. ‘bascalan' hesabıyla vereceğim bilgiler sadece bunlar değil. Tam nokta olarak adresini vereceğim.

IP No: 212.57.8.226

Adres: Emniyet Genel Müdürlüğü Turan Güneş Bulvarı No:118 Çankaya

Kontak: M.B.

İrtibat: 90/366.10.10

Peki bu adres neresi? Türkiye Cumhuriyeti başbakanı aleyhinde oluşturulan hesabın adresinin çıktığı yer Emniyet İstihbarat birimi. Darbe yargılamaları sırasında üç maymunu oynamaları sizi yanıltmasın. Sadece darbe girişiminde bulunmadılar, FETÖ'nün tüm operasyonlarının bir parçasıydılar. Bu işin miladı 7 Şubat MİT kriziydi. Erdoğan'ın bileğine kelepçe vurmak için 7 Şubat'ta, 17-25 Aralık'ta üstü örtülü darbe sürecini başlattılar, ondan sonuç alamayınca 15 Temmuz'da altın vuruşa geçtiler. Üzücü olan, Cumhurbaşkanı'nın çabalarına rağmen FETÖ'nün önemli adamlarının yurtdışına kaçması engellenemedi. FETÖ'nün ilk 100 adamından içeride olan var mı?”