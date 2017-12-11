Başhekimin odasındaki saldırıya 5 tutuklama

İstanbul’da 11 ay önce “Aleattin Çakıcı Abimi nasıl tedavi etmezsin” diyerek Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekiminin odasında 16 el ateş edilmesiyle ilgili yeni bir operasyon düzenlendi. Can Dündar’a saldıran Murat Ş.’nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı.

Polisi harekete geçiren olay, 26 Ocak'ta Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Kaynak işleriyle uğraşan Ferdi E., başhekimlik koridorlarında, silahla havaya ateş etti.

Daha sonra başhekimin odasına girerek “Alaattin Çakıcı abimi nasıl tedavi etmezsiniz” diyerek ateş etmeyi sürdürdü. Olaydan sonra İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, soruşturma başlattı. Hastanede 16 el ateş eden saldırgan Ferdi Ö. ile silahı temin eden Barış D., Barış Ö., Ethem Ç., olaydan 2 hafta sonra gözaltına aldı.

Yapılan araştırmalarda, Çağlayan Adliyesi önünde Can Dündar'a silahla saldıran Murat Ş.'nin de olayla ilgisi olduğu belirlendi. Ancak Murat Ş. aramalara rağmen bulunamadı. Şüphelilerden 3'ü geçtiğimiz Şubat Ayı'nda sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

5 TUTUKLAMA

Organize Polisi o soruşturmaya devam etti. Murat Ş. ile birlikte, saldırıyla ilişkili 4 isim daha belirlendi. Organize Polisi geçtiğimiz hafta yeni bir operasyon düzenledi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.