Başkan Aziz Kocaoğlu’ndan stat çıkışı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yerel radyoların ortak yayınında Karşıyaka tramvayının sonuna geldiklerini ifade ederek, statlar konusuna da değindi. Kocaoğlu, "Alsancak'ta karşı çıkan yok. Buyurun yapın. İzmir'in futbol tarihi orada yatıyor. Vur kazmayı yap. Neden yapmıyorsunuz?" diye çıkıştı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, kentin yerel radyolarının ortak yayınına katıldı. Hem referandum, hem de kent gündemi ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Kocaoğlu, Karşıyaka tramvayının sonuna geldiklerini söyledi.

Kocaoğlu, “Karşıyaka tramvayının sonuna geldik. Bir problemimiz kalmadı. Önümüzdeki hafta ön işletmeye başlayacağız. Çiğli'ye uzanma konusunda da çalışıyoruz” dedi. Kocaoğlu, “Elbette ilk hedef Çiğli İZBAN; ondan sonra ise Ata Sanayi, Atatürk Organize Sanayi ve Katip Çelebi Üniversitesi'ne ulaşmak istiyoruz. Konak tramvayının çalışmaları ise hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Karşıyaka tramvayının tamamen bitmesi ve oradaki ekiplerin de çalışmalara katılmasıyla birlikte Konak Tramvayı hız kazanacak. Sonbahar gibi alanda göreceğiz. Buca'ya tramvay değil 13 buçuk kilometrelik metroyla ulaşacağız. Hem yolcu kapasitesi hem de konumu gereği tramvay bu yükü kaldıramaz. Üçyol'dan Çamlıkule'ye kadar, Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesini de kapsayacak şekilde derin tünel metro yapacağız. Bu sene sonuna yetiştirmeye çalışacağız ama büyük ihtimalle 2018'de ihalesini gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

“Alsancak’ta karşı çıkan yok. Buyurun yapın”

Statlar tartışmasına da değinen Kocaoğlu, şöyle konuştu:

“Karşıyaka ve Göztepe statlarının yerinin yanlış olduğunu söylemiştik. Dava da açtık. Ama dava devam ederken Karşıyaka Belediye Başkanı, Karşıyaka Stadı'nda 2 bin 700 metrekare, Türkiye'nin en kıymetli yerini stat yapılması için bakanlığa bedelsiz verdi. Biz de büyükşehir olarak, Göztepe Stadındaki bin 426 metrekare alanı bakanlığa verdik. Mahkeme bitti, uzun süre oldu. Hadi bunları yapamadın. Alsancak Stadında ne vardı? Kaç sene önce stat arazisi içindeki 4 bin 236 metrekare yerimizi yine bedelsiz olarak verdik. Orası bir servet gibi. Gık demeden karar aldık, verdik. Sen de kaç sene önce stadı yıktın. Yerine yenisini niye yapmadın. Hala ‘400 gün, statları engelliyorlar’ diyorlar. Kötü niyet aramam hiçbir konuda; ama siyaseti basitleştirmenin de alemi yok. Alsancak’ta karşı çıkan yok. Buyurun yapın. İzmir’in futbol tarihi orada yatıyor. Vur kazmayı yap. Neden yapmıyorsunuz? Birisi çıksın bana söylesin. Mikrofonla nutuk atmak kolay. Bornova Stadına iyi ki karar vermişiz, yapmışız. İlaç gibi geldi İzmir futboluna. İki sene daha ilaç gibi gelecek. Şimdi bu stadı biraz daha büyüteceğiz.”

İHA