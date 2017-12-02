Başkan Mehmet Kocadon: Başkanlık kararı için erken

Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon, Muğlalı muhtarlarla bir arayla geldi.

Belediye Başkanı CHP’li Mehmet Kocadon, Muğla şehir merkezinde bir otelde muhtarlarla toplantı düzenledi. Toplantıya, Muğla genelindeki yaklaşık 450 muhtar ve azası ile Yatağan Belediye Başkanı CHP’li Hasan Haşmet Işık ve Bodrum Belediyesi meclis üyeleri katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Muğla’da 14 Aralık’ta düzenleyeceği toplantıya muhtarları davet eden Kocadon, şöyle konuştu:

“Demokraside en büyük güçler, tek başına, isimle seçilen siz saygın muhtarlarımızdır. Sizler tek başınıza aday olursunuz, arkadaşlarınızla azalarınızı yazarsınız sonra da mahallenizi kapı kapı dolaşır güzel oylarımızı istersiniz. Onun için sizler, perdenin arkasındaki gerçek kahramanlar olduğunuzu asla unutmayın. Sizler bizim gözümüz, kulağımız, dilimizsiniz. Sizlerden gelen her haber bizlerin hızlı bir şekilde hareket etmemizi sağlar. Bu yüzden 19 yıllık belediye başkanlığı sürecimde asla muhtarlarımdan kopmadım. Her ay muhtarlarımla beraber toplantı yaparız, mahallelerimizin sorunlarını dile getiririz. Dertleşiriz. Çünkü; muhtarlık o kadar büyük görevler bekliyor ki mahallenin ilk acı haberi, ilk sevindirici haberi hep onlara gelir. Ve bazen o üzücü haberlere bizim bile gitmemiz zorlaşır. İşte o zaman biz de bir kapıyı çalarız ‘Hadi bakalım koca muhtar, düş önümüze’ deriz. Onun için gerçekten kendinizle gurur duyun.”

“BAŞKANLIK KARARI İÇİN ERKEN”

Kocadon konuşmasının bitiminde muhtarların sorularını yanıtladı. Başkan Kocadon, bazı internet sitelerinde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaylığıyla ilgili iddialara ise “Şu anda hiçbir resmi açıklamam yok ve daha uzun bir süre var. Bu uzun süreçte önemli olan partimizin birlik ve beraberlik içerisinde ilimizde çok daha fazla güçlenmesi ve hareket etmesi. Başkanlıktan önce toplumun biriken sorunlarının üzerinde odaklanmalıyız, gerisi nasılsa bir şekilde olur. Kimin hizmet ettiğinden çok halkımıza en iyi hizmetin nasıl götürüleceği önemli bence” dedi. (DHA)