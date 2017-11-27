Başkan Mevlüt Uysal: “Haklı olanın başının dik durması gerekiyor”

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi, büyükşehir belediyesi önünde yaşananlara ilişkin Silivri’de görülen davayı takip etti. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Uysal, “Haklı olanın başının dik durması gerekiyor”dedi.

15 Temmuz 2016'da hain darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'nin işgali davasının görülmesine bugün Silivri'de bulunan duruşma salonunda devam ediyor. Davayı, İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın yanı sıra Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay'da ve çok sayıda vatandaş takip ediyor. Davanın görüleceği duruşma salonu içerisinde ve çevresinde ise Jandarma tarafından yoğun güvenlik önlemi alındığı görüldü.

Duruşmayı izlemek üzere gelen İBB Başkanı Mevlüt Uysal duruşma arası gazetecilere açıklamada bulundu. Uysal yaptığı açıklamada, “ Hainlik yapan vatan hainliği yapan bu insanlar şu anda hem 15 Temmuz'da yaptıklarını hem de sonraki süreçte hala kendilerinin masum olduklarını gösterip bu mücadelelerine devam ettiklerini düşünüyorlar. Ancak vatandaşımızın bunu bir şekilde gördü. Biz uluslar arası boyutta da onlara o fırsatı vermeme adına burada hukuki sürecin çok iyi işlemesine destek vermemiz gerekiyor. Burada bir karar çıkacak. Bu kararın temyizi uluslar arası boyuta taşınması var. Karar kesinleşinceye ve suçluların hak ettiği cezayı alıncaya karar mücadelemize devam edeceğiz. Vatandaşımızın bize oy verirken bize böylede bir görev verdiğine inanıyoruz” dedi.

“Haklı olanın başının dik durması gerekiyor”

FETÖ'nün organize bir terör örgütü olduğunu kaydeden Uysal, “İçerideki hava biraz önce bahsettim karşınızda organize bir terör örgütü dış kaynaklı destekleri olan bir terör örgütü var. Biz bunu da görünce biraz daha iyi organize olmamız gerektiğini düşünüyoruz açıkçası. Şehitlerimiz var. Şehit yakınlarımız var gazilerimiz var. Tamamı ile birbirinden kopuk olayın nasıl olduğunu bilmeyen vatandaşlarımız burada birebir bütün bilgileri belgeleri ile duruyorlar. Vatandaşlarımıza destek olmamız gerekiyor. Suçluların birbiri ile irtibatını ortaya çıkarmada zorluklar yaşanıyor. Haklı olanın başı dik durması gerekiyor. Orada gazilerimizin şehit yakınlarımızın başı dik durması gerekir. Ama şu anda onlar suçlu olmadıklarını söyleyip dik durmaya çalışıyorlar” diye konuştu.

“Karşı tarafın suçunu ortaya çıkarma adına iyi gayret sarf edilmesi lazım”

Cumhurbaşkanı başdanışmanı Mustafa Varank'ın da İBB önünde şehit olan ağabeyi akademisyen İlhan Varank'ın adına duruşmada olduğunu söyleyen Başkan Uysal, “Genel olarak konuştuk ama gerçekten burada. Orada bire bir eksikleri var ise büyükşehir olarak yapılması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi eksik ne olabilir diye düşünülmemesi lazım. Önümüzde bu kadar geniş boyutlu bir terör örgütü var. Örgütsel yapılanma var. Askeri okullara girerken bile ne kadar gizli davrandıkları ortada. Aynı usulü dava sürecinde takip ediyorlar. Birbirleri ile haberleşmede bunları takip ediyorlar. Bu manada her gazimizin dava sürecini takip ederken birbirleri ile irtibatta olma ve o irtibatta da karşı tarafın suçunu ortaya çıkarma adına iyi gayret sarf edilmesi lazım. Büyükşehir olarak bu görevimiz var” şeklinde konuştu. (İHA)