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Başkana kızdı kurşun yağdırdı!

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde işten çıkarılan belediye çalışanı, belediye binasına av tüfeğiyle ateş açtı.
20:489 Mart 2017
Gündem
Başkana kızdı kurşun yağdırdı!
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde işten çıkarılan belediye çalışanı, belediye binasına av tüfeğiyle ateş açtı.

Edinilen bilgiye göre, Çaycuma Belediyesi'nde vidanjör operatörü olarak görev yapan taşeron firma işçisi B.Y. (44), bir süre önce işten çıkartıldı. Olayın ardından alkol alan B.Y., akşamüzeri eline aldığı pompalı tüfekle belediye binasının önüne geldi.

Girişte zabıtanın müdahalesiyle karşılaşan B.Y., tüfeğin dipçiği ile belediyenin giriş kapısındaki camı kırdı. Belediye başkanının makamının bulunduğu birinci kattaki pencereye dört el ateş eden saldırgan, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Sağlık kontrolünde geçirilen saldırgan, Çaycuma Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olay sonrası çalışma başlatan Emniyet Müdürlüğü ise saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

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Açıklamada, “Çaycuma İlçesi Belediye Başkanlığı binasına saat 17:45 sıralarında B. Y. isimli şahıs tarafından pompalı av tüfeğiyle dışarıdan ateş edilmiş, camda maddi hasar meydana gelmiştir.

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Şahıs silahıyla birlikte yakalanmıştır. Alkollü olduğu görülen saldırgan şahsın eylemi neticesinde herhangi bir yaralı olmadığı anlaşılmıştır. Taşeron firmada vidanjör operatörü olarak çalışan şahsın işten çıkartılması üzerine Belediye Başkanına kızdığı ve tepkisel olarak bu saldırıyı gerçekleştirdiği anlaşılmıştır. Şahsın dolandırıcılık, cinsel taciz, borcunu ödememe gibi süfli işlerden kaydı olduğu, Olayın siyasi bir yönünün bulunmadığı değerlendirilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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CHP'li Belediye Başkanı Bülent Kantarcı'nın şehir dışında olması sebebiyle Cengiz Gökçe'nin başkanlığa vekalet ettiği öğrenildi. Olayı haber alan Belediye Başkanı Bülent Kantarcı'nın ise ilçeye döndükten sonra açıklama yapacağı belirtildi. İHA

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