Başkanlığa muhalefet ettiğim için atıldım

MHP’den ihraç edilen Prof. Dr. Ümit Özdağ, yılın ilk röportajını SÖZCÜ’ye verdi:

Röportaj: Nil Soysal

“Benim ihracım ile diğer MHP'lilere başkanlığa direnmeyin mesajı verildi” diyen Özdağ, getirilmek istenen sistemi anlattı: Reislik rejimi getirmek istiyorlar. Ülke, başkanlık üzerinden federasyona sürüklenecek. Bunun altyapısı da hazırlandı. Bölünme tehdidi var

MHP'den ihraç edilmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında; “Mesele benim ihraç edilmem değil, mesele Türkiye'nin beka sorunudur diyen Prof. Ümit Özdağ, hem ihracının perde arkasını, hem de Türkiye'yi bekleyen güvenlik tehdidini anlattı. “FETÖ, PKK, DHKP-C eylem hazırlığı içinde” diyen Özdağ, çok çarpıcı iddialarda bulundu. İşte o röportaj:

İHRACIMI GAZETEDEN DUYDUM

– Partiden ihracınızın altında ne yatıyor?

MHP'den ihraç edilmemin nedeni başkanlık anayasa taslağına muhalefet edeceğimi açıklamam. Zaten ihraç kararı basına verilmeden birkaç saat önce bir genel başkan yardımcısı bir gazeteciye “Ümit Özdağ böyle başkanlık aleyhine demeçler vermeye devam ederse ihraç edilebilir” dedi. Ben ihraç haberini ilk kez bu gazeteciden duydum ve birkaç saat sonra resmi ihraç açıklaması yapıldı. Benim ihracım ile diğer MHP milletvekillerine “başkanlığa direnmeyin” şeklinde gözdağı verilmek istendi.

BİR SİYASİ MÜCADELEYDİ

– MHP'de neler oluyor? Her fırsatta dile getirilen kırmızı çizgiler silindi mi?

1 Kasım sonrasında MHP'de bir olağanüstü kurultay süreci başladı. MHP delegelerinin büyük bir çoğunluğu olağanüstü kongre için imza verdi. Devlet Bahçeli tüzükten kaynaklanan bu demokratik talebi reddetti ve teşkilatlara karşı tasfiyeci bir tutum sergiledi. Ben bu tasfiyeci tutuma ortak olmayacağımı söyledim ve genel başkan yardımcılığından istifa ettim. Genel başkanlığa adaylığımı koydum. Olağanüstü kongre süreci bir siyasi mücadelenin yanında hukuk mücadelesine döndü. İktidar da bütün imkanları ile Bahçeli'ye destek oldu. 15 Temmuz sonrasında Bahçeli aniden “Millete gitmekten korkmayalım” diyerek başkanlık anayasasını tartışmaya açtı. Kendi seçtiği 1250 delegeye gitmemek için her türlü mücadeleyi veren bir genel başkanın “millete gidelim” talebini samimi bulmuyorum. Bunun gerekçesini bilmiyorum, ancak başkanlığın federasyon üzerinden Türkiye'yi bölünme sürecine getireceğini MHP'nin 10 yıldan bu yana Türk Milleti'ne anlattığını biliyorum. Bugün başkanlığa muhalefetini açıklayan MHP milletvekilleri olarak biz MHP çizgisini savunuyoruz. Genel Merkez'de küçük bir grup, genel başkan dahil parti çizgisinden sapmıştır.

DEMOKRASİ İSTİYORUZ

– Siz neden başkanlığa karşı çıkıyorsunuz?

Bizim başkanlığa karşı çıkmamızın iki nedeni var. Birincisi; siyasi ve fikri ilkeler ile ilgili. Parlamenter demokratik kültür ülkemizde onlarca yıl içinde derin kökler saldı. Bir siyasi kültür basit nedenlerle terk edilemez. Yürütmeyi güçlendirmek istiyorsanız başbakanı daha güçlü hale getirirsiniz. Ayrıca Erdoğan'ın oluşturmak istediği otoriter bir başkanlık rejimi, yani başkancı rejim ki, biz buna “reislik rejimi” diyoruz. Biz daha fazla demokrasi istiyoruz daha az değil. Bunun için karşıyız. Başkanlık ile bir bürokratik diktatörlük kurulacaktır. Başkandan başkasına karşı sorumlu olmayan bakan ve bürokratlar halktan kopacaklar ve halk ile siyasal sistem arasındaki bağı sağlayan parlamento güç kaybedecek. Türkiye başkanlık üzerinden federasyona sürüklenecek. Bunun alt yapısı geçtiğimiz dönemde büyük şehir yasası ile hazırlandı. İçinden geçtiğimiz konjonktür ile ilgili karşı çıkışlarımız da var.

FETÖ en büyük iç düşman

– FETÖ ile mücadele sürecinde ülkücülerin tasfiye edildiğini söylemiştiniz….

FETÖ son bin senelik tarihimizde karşılaştığımız en büyük iç düşman. FETÖ ile mücadele Türk devletinin hayati meselesi. Ancak doğru adımların yanında dört büyük yanlış adım atıldığını düşünüyorum. Birincisi; mücadelenin bir konsepti yok. Çok günü birlik devam ediyor. İkincisi; fikri temelleri yok, kriminal bir süreç olarak değerlendiriliyor. Üçüncüsü; sadece Erdoğan'ın iradesine dayanıyor. Bu çok tehlikeli. Ortada hâlâ FETÖ ile mücadele konusunda oluşmuş bir devlet iradesi yok. Dördüncüsü; birinci ile bağlantılı olarak doğru öncelikleri yok. Bunlar olmadığı için, nokta atışı yapılacağına herkesi biçen bir makineli tüfek ateşi gerçekleştiriliyor.

Fetullahçılar ile DHKP-C suikastlar konusunda anlaştı

– Nedir onlar?

15 Temmuz'da Türk Milleti ve devleti büyük bir travma yaşadı. Bir terör örgütünün TSK'yı büyük ölçüde ele geçirdiği ortaya çıktı. Türkiye halen ağır güvenlik tehdidi altında olan bir ülkedir. Güvenlik tehdidinin derecesi beka derecesidir yani en üst derece. Hal böyle iken bizi koruması gereken TSK; Jandarma, Emniyet, İstihbarat, Dışişle-

ri'ne büyük ölçüde sızılmış durumdadır. Tasfiyeler var ancak yeterli değil. Ordumuzun yeniden organize edilmesi çok önemli. Çünkü bütün bunlar olurken çevremizde küresel rekabetin sonucu olan bir savaş hüküm sürüyor. Türkiye, bu Irak ve Suriye eksenli savaşın içinde. Bu savaşın ağır dalgaları ülkemizi vuruyor. FETÖ, PKK; DHKP-C eylem arayışı içinde. PKK, 2017 Nevruz'unda dış destekli ve 81 ilde ayaklanma için hazırlanıyor. FETÖ ile DHKP-C suikastlar konusunda anlaşmış görünüyor. Özetle, içeriden ve dışarıdan saldırı altındayız. Hem de ordu ve güvenlik güçlerinin en zayıf olduğu bir dönemde. Bütün bu saldırıları aşabilmek için büyük Atatürk'ün iç cephe diye tanımladığı milletin birliği çok önemli. Yenikapı ruhu çok önemliydi. Çünkü 15 Temmuz akşamı demokrasi için sadece AKP'yi destekleyen yüzde 49 değil halkın yüzde100'ü mücadele etti. Şimdi başkanlık referandumu halkı ikiye bölecek. Bir tarafın hem Gezi hem 15 Temmuz deneyimi var, diğer tarafın 15 Temmuz deneyimi var. Bu deneyimlere sahip kalabalıklar sokaklara çıkarsa15 Temmuz'un arkasındaki iç ve dış dinamiklerin devreye girmesi çok uzun sürmez!