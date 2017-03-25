Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Başkent polisinden itiraf gibi açıklama!

Ankara Güvenpark'ta 'Hayır' bildirisi dağıtan vatandaşlara polis “Evet’i dağıtabilirsiniz ama Hayır’ı dağıtamazsınız” diyerek engel olmaya çalıştı
23:5825 Mart 2017
Gündem

Ankara polisinden itiraf gibi açıklama paylaşan: Sozcu
Ankara Güvenpark'ta 'Hayır' bildirisi dağıtan vatandaşlara polis “Evet’i dağıtabilirsiniz ama Hayır’ı dağıtamazsınız” diyerek engel olmaya çalıştı

Referandum öncesi ‘Hayır’ çalışmalarına engel olmanın ardı arkası kesilmiyor. Yurdun dört bir köşesinde ‘Hayır’ çalışmaları engellenmeye çalışılıyor. Buna son örnekde Başkent Ankara’dan geldi

Ankara Güvenpark’ta ‘hayır’ çalışması yapmak isteyen vatandaşlara polis engel oldu. Hayır çalışması yapmakta ısrar eden insanlarla tartışan bir polis memurunun skandal sözleri kameraya böyle yansıdı.

Polis memuru hayır çalışması yapmak isteyen vatandaşa, “Evet'i dağıtabilirsiniz ama Hayır'ı dağıtamazsınız” dedi.

Göztepe’nin yatırımcıların gözdesi olmasının 5 nedeni
Keşfet

Göztepe’nin yatırımcıların gözdesi olmasının 5 nedeni

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar