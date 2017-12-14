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Başkent’te freni boşalan alçı yüklü TIR devrildi! Bir ölü

Ankara’da freni boşalan alçı yüklü TIR, yan devrilerek tabela direğine çarptı. Araç içinde sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

04:0714 Aralık 2017
Gündem
Başkent’te freni boşalan alçı yüklü TIR devrildi! Bir ölü
Ankara’da freni boşalan alçı yüklü TIR, yan devrilerek tabela direğine çarptı. Araç içinde sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Mamak'ta meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Doğukent Caddesi üzerinde seyreden Kamil T. idaresindeki 55 JS 083 plakalı alçı yüklü TIR’ın, henüz belirlenemeyen bir nedenle frenleri boşaldı. Doğukent Caddesi ile Samsun Yolu'nun kesiştiği kavşağa doğru yokuş aşağı hızla ilerleyen araç, virajda yan devrilerek yön tabelasının direğine çarptı. Sürücü kabini içinde sıkışan Kamil T., yardım çığlıkları atmaya başladı.

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Kazayı gören diğer sürücüler araçlarını sağa çekerek ağır yaralanan tır şoförünün yardımına koştu. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye erlerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu sürücü, sıkıştığı yerden çıkarıldı. 112 acil servis ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk incelemede şahsın araç içindeyken hayatını kaybettiği tespit edildi. Kamil T.'nin cansız bedeni ambulansla morga kaldırıldı.

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Kazaya karışmaktan kıl payı kurtulan araç sürücüsü Ali Pınaroğlu, “Ben aracımla yukarıdan iniyordum. Yanımdan çok hızlı bir şekilde indi, selektör yaptım. Muhtemelen frenleri boşalmıştı. En son köşeyi dönerken yan yattı. Araçtan inip yanına geldim. Bağırıyordu ama bizim müdahale etme şansımız yoktu. Benimle birlikte bir de EGO şoförü vardı, o sağ olsun 112'yle itfaiyeye ihbarda bulundu” şeklinde konuştu.

KARDEŞİNİN ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEYEMEDİ

Kazanın ardından Kamil T.'nin kardeşiyle telefonla görüşen bir polis, şahsın öldüğünü söyleyemedi. Kamil T.’nin ağır yaralı olduğunu belirten polis, acılı kardeşi karakola davet etti.

İHA

Son güncelleme: 04:1014.12.2017
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