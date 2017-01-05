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Başkent’te silahlı saldırı!

Ankara’da bir kişi evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucunda ağır yaralandı.
22:515 Ocak 2017
Gündem
Başkent’te silahlı saldırı!
Ankara’da bir kişi evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucunda ağır yaralandı.

Olay Haymana ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Fuat Koç, Yeni Mahallesi'ndeki evine giderken kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Geçekleştirilen saldırının ardından ağır yaralanan Koç, olay yerine çağrılan ambulansla Haymana Devlet Hastanesine görüldü. Koç, burada yapılan müdahalelerin ardından tedavi edilmek üzere Ankara'ya sevk edildi.

FOTO: İHA

FOTO: İHA

Olayın görgü tanığı Hasan Koç, “Maskeli iki kişinin pusuda beklediğini gördüm. Hemen polisi aradım, tam bu esnada Fuat geldi. İki kişi hemen sıktı ve koşarak uzaklaştı. Fuat uyuşturucu ile mücadele eden bir arkadaşımız. Uyuşturucu satıcıların yaptığından şüpheleniyoruz” şeklinde konuştu.

Polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.  İHA

Son güncelleme: 22:5405.01.2017
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