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Başkent’te silahlı saldırı 1’i ağır 3 yaralı

Ankara’da bir otoparka gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda 1’i ağır, 3 kişi yaralandı.
03:3215 Şubat 2017
Gündem
Başkent’te silahlı saldırı 1’i ağır 3 yaralı
Ankara’da bir otoparka gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda 1’i ağır, 3 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Çankaya'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Hoşdere Caddesi ile Simon Bolivar Caddesi’nin kesişimdeki otoparkta bulunan vatandaşların üzerine, henüz kimliği belirlenemeyen kişilerce ateş açıldı. Saldırı sonucunda 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Hızla yaralılara müdahalede bulunan sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere götürdü. Polis ekipleri, olayla ilgili delilleri topladı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. İHA

Son güncelleme: 03:3315.02.2017
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