Başkent’te trafik kazası! 3 yaralı

Ankara’da iki caddenin kesişiminde karşılaşan otomobillerin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Araç içinde sıkışan iki yaralı, itfaiyenin çalışması sonucu kurtarıldı.

Kaza, saat 02.00 surlarında Altındağ ilçesi Anafartalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İstanbul Caddesi üzerinden Kızılay istikametinde seyreden Murat T. idaresindeki 06 YD 280 plakalı otomobil ile Atatürk Bulvarı üzerinde Ulus'a doğru ilerleyen Ahmet C.'nin kullandığı 06 DC 4192 plakalı otomobil, İtfaiye Meydanı'nda kafa kafaya çarpıştı.

İki araç da kavşak üzerinde savrulurken, Murat T.'nin kullandığı araçtaki Nadire ve Behice T. ile Emirhan K. yaralandı. Emirhan K., kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, yaralı iki kadın bulunduğu yerde sıkıştı.

Kazanın ilgililere bildirilmesinin ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Emirhan K.'yi ambulansa alan 112 acil servis ekipleri, şahsın ilk müdahalesini olay yerinde gerçekleştirdi. Araç içinden yardım çığlıkları atan Nadire ve Behice T.'nin imdadına itfaiye erleri yetişti. Ekiplerin yaklaşık 30 dakika süren kurtarma çalışması sırasında yaralılar, zor anlar yaşadı. Kazayı görerek bölgede toplanan meraklı kalabalık, polisler tarafından kaza yerinden uzaklaştırıldı.

İtfaiyenin meşakkatli çalışması sonucu araçtan kurtarılan yaralılara, sağlık ekiplerince ilk yardım müdahalesinde bulunuldu. Şahıslar, daha sonra ambulanslarla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Kaza sonrası motorlarından dumanlar yükselen otomobillere müdahale eden itfaiye erleri, patlama ihtimaline karşı araçların akü kutup başlarını söktü. Hurda yığınına dönen araçlar, çekici marifetiyle kavşaktan kaldırıldı. Polis ekipleri, kaza hakkında inceleme başlattı.

İHA