Batman Çayı’nda iki genç kayboldu

Batman'da balık avlamak için Batman Çayı'na giden 3 kuzenden akıntıya kapılan Ercan Eripek ve Serkan Kurun kayboldu. 2 kuzeni arama, kurtarma çalışmaları balıkçılar tarafından sürdürülüyor.

Batman-Diyarbakır yolu köprüsü altından geçen Batman Çayı’nda 15 yaşındaki Ercan Eripek, 17 yaşındaki Serkan Kurun ve 16 Emrullah Eripek isimli kuzenler bugün balık avlamaya gitti. Bir süre çayda balık avlayan 3 kuzen, bir anda suyun akıntısına kaptıldı. Kuzenlerden Emrullah Eripek, yoğun uğraşlar sonucu kendini kurtarırken, Ercan Eripek ve Serkan Kurun, Batman Çayı’nda kayboldu.

Boğulmaktan son anda kurtulan Emrullah Eripek’in haber verdiği çevredekilerin olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Profesyonel kurtarma ekipleri olmayınca nehirde kaybolan iki kuzeni yerel yüzücülerin oluşturduğu bir grup tarafından arama çalışmaları başlattıldı.

Suda kaybolan Ercan Eripek’in babası Osman Eripek, profesyonel arama ekiplerinin olmamasına tepki göstererek, “Saatlerdir çayda boğulan iki genci bulamıyoruz. Yerel yücüzüler daldı, ancak henüz bulamadılar. Bitlis-Tatvan’dan profesyonel dalış yapan polisleri bekliyoruz. Bu Batman için büyük bir ayıptır” dedi. 2 kuzenin Batman Çayı’ndaki arama çalışmaları için profesyonel ekibin gelmesi bekleniyor. DHA